„AfD-Sex-Skandal“-Bericht auch innerhalb von Correctiv umstritten – Ethikrat befasst sich mit dem Fall

In dem Artikel „EXKLUSIV: Spitzenfrau der AfD in Nordrhein-Westfalen arbeitete als Prostituierte“ lassen sich Correctiv-Gründer David Schraven und sein Co-Autor Georg Kontekakis (offenbar ein Pseudonym) detailliert darüber aus, dass eine AfD-Politikerin, die für die Partei auf dem zehnten Platz der Landesliste bei der kommenden NRW-Landtagswahl steht, im Internet als Hobby-Prostituierte unterwegs war. Nach Meinung der Correctiv-Autoren steht diese private Tätigkeit im Gegensatz zum von der AfD propagierten Frauenbild und würde die Politikerin „erpressbar“ machen, da sie diese Tätigkeit in ihrem offiziellen Lebenslauf verschwiegen habe. Zeitweise wurde die Sache von Correctiv zum „Sex-Skandal“ hochgejazzt, der Begriff wurde später dann zurückgenommen.

Der Veröffentlichung folgte ein Sturm der Entrüstung, auch bei zahlreichen Journalisten, da hier das Privatleben der Politikerin in sensationslüsterner Manier an die Öffentlichkeit gezerrt wurde. Über die Kanzlei Höcker erwirkte die Politikern eine Einstweilige Verfügung, die Correctiv die weitere Verbreitung des Textes untersagt, da er ihre Privatsphäre verletzt. Wie Correctiv-Chefredakteur Markus Grill auf Facebook erklärt, will das Recherchebüro gegen die Entscheidung des Gerichts Widerspruch einlegen.

Grill erklärt außerdem, dass sich der Ethikrat von Correctiv bereits mit dem Thema befasst. Grill: „Der Artikel hat auch innerhalb der Correctiv-Redaktion für große Diskussionen gesorgt. Mehrere Kolleginnen und Kollegen kritisierten die Veröffentlichung grundsätzlich, andere den Stil der Berichterstattung. Wir haben damit bereits in der vergangenen Woche auch den Ethikrat befasst und um ein Votum gebeten; und wir werden diese internen Debatten auch öffentlich machen, sobald sie abgeschlossen sind.“