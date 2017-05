curablu: Bauer Media Group gründet Tochterfirma für Abo-Boxen mit Pflegehilfsmitteln

Die Bauer Media Group steigt in das Geschäft mit so genannten Abo-Boxen ein. Dabei werden monatlich Boxen mit Verbrauchsgütern versendet, bekannt ist das Konzept bisher vor allem durch so genannte Beauty-Boxen mit Kosmetik-Produkten. Bei der neu gegründeten Bauer-Tochterfirma curablu finden sich in der Box aber weder Lippenstift noch Eyeliner, sondern Bettschutzeinlagen, Mundschutz und Desinfektionsmittel. Die Boxen richten sich an Angehörige von Pflegebedürftigen.