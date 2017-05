Rizzoli & Isles VOX, 20:15 Uhr, Krimiserie Gestern, heute, morgen - Korsak, ein Kollege von Rizzoli, soll den Mord an einem Mann namens Walter Sokoloff aufklären und gerät dabei in Versuchung, seine professionelle Distanz zu verlieren.

Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen RTL2, 20:15 Uhr, Dokusoap Ashley (18) macht sich Gedanken über ihre berufliche Zukunft. Da ihre Tochter Vivien jetzt in die Kita geht, möchte sie arbeiten. Ihr Freund Justin hingegen ist wieder mal ohne Job, was die Beziehung des jungen Paares auf eine harte Probe stellt.