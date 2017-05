TV-Briefing für Medienmacher: Markus Lanz, J.R.R. Tolkien und die Champions League

Von

+++ ARD +++

Plusminus, 21.45 Uhr: Unter anderem beschäftigt sich das Wirtschaftsmagazin mit dem langen Warten auf die eigene Wohnung.

Maischberger, 22.45 Uhr: Die Debatte um die Leitkultur wird weiter geführt. Diesmal bei Sandra Maischberger. Die Gästeliste: Joachim Herrmann, Staatssekretärin Sawsan Chebli, Motsi Mabuse, Hans-Ulrich Jörges und die Publizistin Birgit Kelle

+++ ZDF +++



Markus Lanz, 23.30 Uhr: Der Moderator unterhält sich unter anderem mit Rolf Zuckowski und dem Zeit-Journalisten Peter Dausend. Auch für alle Fußballfans im Anschluss an das Champions League-Halbfinale lohnt das dranbleiben. Der ehemalige Fußball-Profi Christian Mikolajczak erzählt, warum er mittlerweile als Feuerwehrmann arbeitet.

+++ RTL +++

Stern TV, 22.15 Uhr: Moderator Steffen Hallaschka und seine Redaktion stellen unter anderem US-Amerikaner vor, die wegen Donald Trump ihr Heimatland verlassen haben.

+++ 3Sat +++

Heilen jenseits der Schulmedizin, 20.15 Uhr: Der krebskranke Filmemacher Kurt Langbein beschäftigt sich mit der Frage, ob alternative Behandlungsmethoden wirklich funktionieren.

+++ Arte +++

J.R.R. Tolkien, 22.05 Uhr: Was für ein Mensch war der Erfinder von Mittelerde? Die Dokumentation stellt den Philologen und „Herr der Ringe“-Autor J.R.R. Tolkien vor.

+++ Phoenix +++

Phoenix Runde, 22.15 Uhr: Das Talkformat spricht über den inneren Zustand der Bundeswehr. Als Gäste begrüßt Alexander Kähler den Verteidigungsexperten der Grünen, Winfried Nachtwei, die Expertin des Bayerischen Rundfunks, Birgit Schmeitzner, den Journalisten Thomas Wiegold und den Oberstleutnant a.D. Ulrich Scholz.

Prime Time-Tipp:

About a Girl – Das Leben steckt voller Überraschungen, 20.15 Uhr (ARD): Während im ZDF das Halbfinalrückspiel in der Champions League läuft, zeigt die ARD die wunderbare Tragikomödie über eine 15-Jährige die die Freude am Leben wiederentdeckt.