TV-Briefing für Medienmacher: Die doppelte Nora Tschirner – bei „Markus Lanz“ und Joko & Klaas

+++ ARD +++

Report Mainz, 21.45 Uhr: Wenige Tage vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen berichtet das Politmagazin über die „dubiosen Tricks der FDP“, wie „die Friedrich-Naumann-Stiftung im NRW-Wahlkampf tüchtig hilft“.

#Beckmann, 22.45 Uhr: Unter den Titel „Frauen und die Macht“ portraitiert Reinhold Beckmann die Politikerinnen Manuela Schwesig (SPW), Julia Klöckner (CDU) und Sahra Wagenknecht (Linke).

+++ ZDF +++

ZDFzeit, 20.15 Uhr: Ganz populär geht das ZDF-Format diesmal der Frage nach, wer hierzulande der beste Möbel-Discounter ist: Ikea, Roller oder doch Poco?

Frontal 21, 21.00 Uhr: Das Politmagazin des Zweiten beschäftigt sich unter anderem mit gepanschten Lebensmitteln und leeren Flüchtlingsheimen.

37°, 22.15 Uhr: Der Bürgermeister-Macher. Die Doku begleitet Klaus Abberger, einen Coach für angehende Bürgermeister.

Markus Lanz, 23.15 Uhr: Auf der Gästeliste stehen diesmal Ulrich Wickert, Wolfram Weimer und die Schauspielerin Nora Tschirner.

+++ Sat.1 +++



Akte 20.17, 22.15: Passend zum Altersunterschied der Eheleute Macron beschäftigt sich Claus Strunz mit dem Thema: „Reife Frau, junger Mann: Kennt Liebe kein Alter?“

Spiegel TV Reportage, 23.10 Uhr: Gute eine Stunde berichte die Dokumentation über Lebensretter am Limit und über die Not in der Notaufnahme.

+++ ProSieben +++

Circus Halligalli, 22.10 Uhr: Im deutschen TV der vergangen Wochen gibt es zwei Dauer-Gäste: Nora Tschirner, die gerade ihr Embrace-Projekt vorstellt und die Toten Hosen, die ihre neue Platte promoten. Wenig überraschend tauchen deshalb die Toten Hosen bei „Circus Halligalli“ auf. Und: Obwohl Tschirner ab 23.15 bei Markus Lanz talkt, steht sie auch auf der Gästeliste von Joko & Klaas.

+++ 3Sat +++

Der Vietnamkrieg, 22.25 Uhr: Gleich zwei Dokumentationen zeigt 3Sat zum Vietnamkrieg. Ab 23.55 Uhr zeigt der Sender „Vietnam – Auf dem Ho-Chi-Minh-Pfad“.

+++ Arte +++

Konzerne als Retter?, 20.15 Uhr: Wie funktioniert das System Entwicklungshilfe und ist es ein gutes System? Diese Doku will Antworten liefern.

Das letzte Eldorado, 22.45 Uhr: Den Kampf um die Antarktis erklärt dieser Film.

+++ Phoenix +++

Die Akte Zarah Leander, 20.15 Uhr: Die Dokumentation versucht sich der Sängerin und Schauspielerin Zarah Leander zu nähern. Aber den Autoren gelingt es nicht, die letzten Rätsel und Unklarheiten über den Mega-Star Nazi-Deutschlands zu klären.

Verbotene Filme, 21.00 Uhr: Im Anschluss an die Zarah Leander-Doku beschäftigt sich Phoenix mit Filmen aus der Nazi-Zeit, die in Deutschland noch immer verboten sind.

Phoenix Runde, 22.15 Uhr: Unter der Überschrift „Ja, wer sind wir denn? – Debatte um Leitkultur“ unterhält sich Alexander Kähler mit Roland Tichy.

Prime Time-Tipp:

Und weg bist Du, 20.15 Uhr (Sat.1): Christoph Maria Herbst als Gevatter Tod. Hört sich lustig an und ist es auch. Die lockere Sat.1-Komödie ist schon fünf Jahre alt, aber noch immer witzig.