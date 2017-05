„Der zittert ein bisschen, süß“ – RTL II Nackt-Kuppelshow „Naked Attraction“ reduziert Dating auf den Dödel

Von

Jennifer ist seit acht Monaten Single. Dating ist für die 26-jährige Erzieherin ein unliebsamer Umstand, „weil man eine Riesenauswahl hat“, wie sie sagt. Außerdem will sie später eine Familie gründen, ihr Traummann muss gut mit Kindern können. Also macht sie bei „Naked Attraction“ mit, der neuen Nackt-Kuppelshow von RTL 2. „Das Spannende daran, sich nackt kennenzulernen, ist, dass man direkt vor nackte Tatsachen gestellt wird und sieht, was auf einen zukommt“, sagt Jennifer.

Das Show-Format der BBC-Tochter Tower Productions, das auf dem britischen Sender Channel 4 nicht außerordentlich erfolgreich war, will die Hüllen seiner Kandidaten fallen lassen. In „Naked Attraction“ werde alles abgelegt, was von uns ablenkt. Oder anders formuliert: Die Sendung versteht Kleidung als Verschleierung der (nackten) Tatsachen, nicht als Ausdruck der Persönlichkeit, und reduziert den ersten Eindruck konsequent auf den Körper. Willkommen bei der reinsten Form der Fernsehfleischbeschau. Oder wie Jennifer sagt: „Eine ganz andere Sache, Menschen kennenzulernen.“

Die Sache: Sechs Nackedeis, verpackt in bunten Boxen, werden ihm (oder ihr) präsentiert. Das Verfahren: Stockwerk für Stockwerk wird dem Kandidaten/der Kandidatin immer mehr von den Teilnehmern präsentiert – beginnend beim Unterkörper, dann dem Oberkörper, das Gesicht und schließlich die Stimme. Die Spielregeln: Nach jedem „Stockwerk“ wird ein Teilnehmer verabschiedet, zum Schluss der Prozedur lassen die Kandidaten selbst die Hüllen fallen und entscheiden sich für ein Date.

Das Problem: Von einer echten Partnersuche kann hier nicht die Rede sein.

Macht die Nackt-Kuppelshow „Adam sucht Eva“ bei RTL immerhin noch den Anschein einer vorwiegend persönlichen Auseinandersetzung mit dem Gegenüber, reduziert „Naked Attraction“ die Suche tatsächlich auf Penis, Po & Co. Das ist irgendwo bemerkenswert und bedient natürlich den Voyeurismus des Zuschauers, kommt durch die wenigen Maßstäbe, die angelegt werden können, aber recht geistlos daher. „Der zittert ein bisschen, süß“, sagt die ehemalige Viva-Moderatorin Milka – die in der Show übrigens ihr TV-Comeback feiert – über den Penis eines Teilnehmers. Kandidatin Jennifer attestiert folgerichtig Schüchternheit. Der einzig beschnittene Penis „hängt ganz symmetrisch da, wie gemeißelt“, analysiert Milka beim nächsten Kandidaten. Schließlich fällt die Entscheidung auf Michael, „weil er so einen sympathischen Ausdruck hat“, sagt Jennifer. Erst im Anschluss kommt es zu einem flotten Q&A in einer Bar, mit Klamotten. Bei „Naked Attraction“ gilt: Körper vor Charakter.

Ob sich Moderatorin Milka Loff Fernandes das richtige Format für ein TV-Comeback ausgesucht hat? Zwar entlockt sie den Kandidaten intimsten Vorlieben – etwa, dass Robs Traumfrau nicht „zu zart im Genitalbereich gebaut“ sein darf – und bleibt dabei demonstrativ gelassen. Doch dürfte sich das ehemalige Viva-Gesicht damit endgültig vom seriösen Fach verabschiedet haben, ob sie will oder nicht.

„Naked Attraction“ ist weder besonders unterhaltsam, noch außergewöhnlich skandalös – dafür ist der Zuschauer nach Formaten wie „Adam sucht Eva“, aber auch den inflationären Nackedei-Blitzereien in Trash-Formaten wie „Big Brother“, wahrscheinlich abgehärtet. Neu ist eigentlich nur die Konsequenz mit der der die Kuppelshow, das Kennenlernen auf die Fleischbeschau reduziert. Das hat zumindest in der ersten Folge funktioniert: Immerhin 810.000 14- bis 49-Jährige haben sich „Naked Attractions“ angesehen, ab 22.15 Uhr reichte es für den RTL-II-Neustart deshalb für einen hervorragenden Marktanteil von 10,4%. Zunächst sind drei weitere Ausgaben geplant.