trending: Andreas Gabalier, eine Einhorn-Bratwurst, „Clash of Clans“ und die Wahlen in Schleswig-Holstein und Frankreich

In Österreich will die Diskussion um das Kopftuch-Zitat des Bundespräsidenten Alexander van der Bellen nicht enden. Neuester Protagonist in der Empörungs-Soap: der in Deutschland als charmant-amüsanter „Volks-Rock’n’Roller“ bekannte Andreas Gabalier. Van der Bellen hatte bei einer Veranstaltung als „ironische Zuspitzung“ bemerkt, dass „wenn das so weitergeht bei der tatsächlich um sich greifenden Islamophobie“ noch der Tag kommen werde, „wo wir alle Frauen bitten müssen, ein Kopftuch zu tragen.“ Aus „Solidarität gegenüber jenen, die es aus religiösen Gründen tun“. Was ganz klar als besorgte Äußerung angesichts von um sich greifender Islamophobie zu verstehen ist, hat insbesondere in FPÖ-nahen Kreisen für große Empörung gesorgt.

Nun kommt Andreas Gabalier ins Spiel: Der postete auf Facebook – ebenfalls ironisch gemeint – ein Foto von sich mit Kopftuch. Dass er seinen Bundespräsidenten nicht so recht verstanden hat, zeigt auch der Zusatz, dass er „in weiser Voraussicht auf das noch folgende Alkoholverbot aus Solidarität jenen Religionen gegenüber in denen man keinen Alkohol trinkt“ einen „Stamperl steirisches Kernöl“ trinken würde. Sein Post sammelte seit Dienstagnachmittag mehr als 113.000 Interaktionen ein, darunter 71.000 Likes und 23.400 Shares. Und: Er bescherte der Kronen Zeitung, dem österreichischen Boulevard-Schlachtschiff, mit einem kurzen Gabalier-Interview den in den sozialen Netzwerken stärksten deutschsprachigen journalistischen Artikel des gesamten Mittwochs, abgesehen vom einem Bild-Gewinnspiel, das dank Posts von Toni Kroos noch erfolgreicher war. Mehr als 11.000 Likes, Shares & Co. sammelte der Kronen-Artikel ein. In Deutschland war auch Focus Online mit der Story erfolgreich.