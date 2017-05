Neue Paid-Content-Studie aus den USA: Viele Nutzer sind bereit für Digitalmedien zu zahlen, aber nur wenn die Qualität stimmt

Von

Laut der Studie des American Press Institute zahlen bereits heute 53% der US-Amerikaner für Newsmedien. Dazu zählen Käufe und Abos von Printmedien genauso wie Digitalmedien. Kabel-TV-Verträge, bei denen eventuell auch Nachrichtensender mit dabei sind, wurden dagegen nicht mitgezählt. Und die junge Zielgruppe? Laut Studie zahlen 37% der 18- bis 34-Jährigen für Abos von Newsmedien. Von den 18- bis 49-Jährigen nutzen zwei Drittel Facebook mehrfach pro Tag und gaben an, dass die Präsenz einer Medienmarke bei Facebook ein entscheidender Grund war, um sich für ein Abo zu entscheiden.

Warum werden Medien abonniert? Ganz oben steht der Wunsch, ein „informierter Bürger“ zu sein, vor allem bei den Abonnenten von Tageszeitungen. Außerdem ist ein sehr wichtiger Grund für ein Abo, dass ein Medium über bestimmte Themengebiete, für die sich der Abonnent interessiert, herausragend gut berichtet. Weitere häufig genannte Gründe für ein Abo: Freunde oder Familienmitglieder haben dasselbe Medium bereits abonniert. Und bei Print Abos spielen die in den USA geläufigen Rabatt-Coupons, die mitgeliefert werden, eine wichtige Rolle.

Quelle: American Press Institute

Interessant ist, dass die Studie eine Spaltung der News-Konsumenten in Print-affine und Digital-affine festgestellt hat. 58% der News-Abonnenten sehen sich in erster Linie als Print-Nutzer, 28% als Digital-Nutzer. Nur 4% beschrieben sich in der Studie als gleichermaßen Print- und Digital-affin. Nur wenige Print-Abonnenten haben angegeben, sich vorstellen zu können, in absehbarerer Zeit auf ein Digitalabo umzustellen. Und die Hälfte der Digital-Abonnenten hat noch nie für ein Print-Produkt desselben Mediums bezahlt, das sie digital abonniert hat.

Eine wichtige Schlussfolgerung der Studie:

Obwohl Print bei den Zeitungs-Abonnenten dominiert, hängt die Zukunft der Zeitungen davon ab, dass sie mehr digitale, junge Leser gewinnen, während sie die Beziehung zu den existierenden Print-Lesern erhalten. Wer eine Strategie verfolgt, die sich nur auf eines, Print oder Digital, fokussiert oder keine duale Strategie entwickelt, wird vermutlich scheitern.

Die Studie hat auch einen Blick auf diejenigen geworfen, die nicht bezahlen. Dabei kam heraus, dass ungefähr die Hälfte der Nicht-Zahler so genannte „New Seekers“ sind, also durchaus Leute, die aktiv nach Nachrichten-Inhalten suchen und diese häufig konsumieren. Der Nachrichtenkonsum der nicht zahlenden „News Seekers“ ist dem von Abonnenten sehr ähnlich. Man interessiert sich für Politik und internationale Themen und konsumiert mehrfach am Tag News.

Die Lehren, die Verlage aus diesen Erkenntnissen ziehen können lauten in Kurzform: