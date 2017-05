„Im Vatikan werden täglich Witze über Schwule gerissen“: Ein Priester rechnet mit der Kirche ab und sichert Profil die Spitzenposition der Blendle-Charts

Ein Gespräch mit dem polnischen Priester Krzysztof Charams, der vom Vatikan geschasst wurde, hat die Spitzenposition der Blendle-Charts nach Österreich geholt – im Profil-Interview plaudert der Gottesmann brisante Details aus dem Vatikan aus. Focus ist mit drei Texten am häufigsten in der Top-Ten des Journalismus-Shops vertreten. Die Mediencharts führen die "340 Sekunden Ruhm" (SZ) von Jan Böhmermann im US-Fernsehen an.