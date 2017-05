trending: Anthony Joshuas Kampf gegen Klitschko, Thomas de Maizières Kampf für eine „Leitkultur“ und Jörg Meuthens Kampf gegen Satire

#trending // Worldwide In den USA hieß der Star des Wochenendes Hasan Minhaj. Der „Daily Show“-Korrespondent sprach 25 Minuten lang beim „White House Correspondents‘ Dinner“, dem der Chef des Weißen Hauses ja bekanntlich fern blieb. Die komplette Rede sammelte allein auf der Facebook-Seite von CNN 11 Millionen Abrufe und über 360.000 Interaktionen ein. Wer keine 25 Minuten Zeit hat, sollte sich zumindest die eindrucksvollen und teilweise sehr ernsten drei Minuten anschauen, in denen Minhaj u.a. sagt: „Only in America can a first generation Indian-American Muslim kid get on this stage and make fun of the President — the orange man behind the Muslim ban“. “Only in America can a first generation Indian-American Muslim kid get on this stage and make fun of the President — the… Posted by CNN on Samstag, 29. April 2017