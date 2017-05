Konkurrenz für Amazon Echo: Launcht Apple zur WWDC einen Siri-Speaker?

Zwei Jahre ist es her, dass der iKonzern mit der Apple Watch ein neues Produkt auf den Markt brachte – der Erfolg ist bislang überschaubar. Der nächste große Wurf, so schien es, könnte womöglich erst das längst mythisch verklärte iCar im nächsten Jahrzehnt sein, an dem Apple seit Jahren entwickeln soll.

Glaubt man dagegen dem stets gut informierten KGI Securities-Analysten Ming-Chi Kuo, der bei seinen Vorhersagen zum iPhone eine bemerkenswerte Treffsicherheit besitzt, konnte Apple indes bereits in fünf Wochen ein überraschendes ‚One more Thing‘ präsentieren – nämlich einen Smart Home-Lautsprecher, über den bereits seit einem Jahr Gerüchte kursieren.

Angesichts des erstaunlichen Erfolgs von Amazon Echo, der bereits mehr als 10 Millionen Einheiten verkauft haben soll, wäre ein Konkurrenz-Produkt von Apple nur allzu logisch, zumal der iKonzern mit der Sprachassistentin Siri 2011 den Anfang in der Implementierung von künstlicher Intelligenz (KI) gemacht hat.

Amazon holte mit Alexa jedoch schnell auf und führte seinen Smart Home-Lautsprecher Echo bereits vor zwei Jahren ein; auch Google folgte ein Jahr später mit seinem Sprachsteuerungslautsprecher Google Home.

Einen mit Siri ausgestatteten Apple-Speaker hatte in der vergangenen Woche bereits der australische Apple-Leaker Sonny Dickson via Twitter prophezeit.

It is believed to carry some form of Beats technology, and is expected to run an variant iOS

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 27, 2017