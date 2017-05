Kein sportlicher Erfolg, aber beliebt bei den Fans: HSV rückt auf Platz 5 der Sky-Quoten-Tabelle vor

In der sportlichen Tabelle ist der Hamburger SV am Wochenende wieder auf Platz 16 abgerutscht, doch die 0:4-Niederlage in Augsburg sahen am Sonntag 460.000 Fans bei Sky. Der HSV steigerte sich dadurch in der Quoten-Tabelle auf Platz 5. Nur der FC Bayern, Dortmund, Schalke und Köln liegen davor. Die meisten Zuschauer holte sich am Wochenende aber das Match zwischen Wolfsburg und München.