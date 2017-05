Hölle-Preis für die Süddeutsche Zeitung: Freischreiber kritisiert „Enteignung“ freier Autoren

Den Negativ-Preis der Branche hat der Freischreiber-Vorstand in diesem Jahr an die Süddeutsche Zeitung vergeben. Hintergrund: Seit Jahresanfang gibt die SZ Texte ihrer freien Autoren an den Schweizer Tagesanzeiger weiter, ohne die Autoren dafür zusätzlich zu honorieren. Damit werden freie Autoren schlichtweg enteignet, so die Kritik. Den Himmel-Preis erhielt SZ-Verlagserbe Konrad Schwingenstein.