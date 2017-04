Microsoft-Quartalszahlen: Die Cloudsparte liefert weiter

Von

Die Klettertour der Microsoft-Aktie geht weiter. Nachdem der Windows-Hersteller im vergangenen Herbst nach 17 Jahre bei Kursen von 60 Dollar neue Allzeithochs aufgestellt hatte, fiel im heutigen Handelsverlauf unterdessen die Marke von 68 Dollar.

Die jüngsten Quartalszahlen, die das Dow Jones-Mitglied nach Handelsschluss an der Wall Street vorlegte, bewegten die Aktie unterdessen kaum, zumal sie weitgehend im Rahmen der Analystenerwartungen ausfielen.

Windows-Verkäufe rückläufig, Office 365-Absätze ziehen an

So konnte der nach Apple und Alphabet drittwertvollste Konzern der Welt für den Dreimonatszeitraum zwischen Anfang Januar und Ende März nach GAAP-Bilanzierungsstandard Umsätze von 22,1 Milliarden Dollar ausweisen und damit den Vorjahreswert immerhin um 8 Prozent übertreffen. Maßgeblichen Anteil daran hatte das übernommene Online-Business-Netzwerk LinkedIn, dessen Erlöse in Höhe von 975 Millionen Dollar erstmals in die Bilanz miteinflossen.

Während die Erlöse der „More Personal Computing“-Unit, in der die Windows-Verkäufe zusammengefasst werden, nun schon um 7 Prozent nachgaben, konnte sich das Productivity-Segment, in dem Office 365 und auch LinkedIn einfließt, über ein Umsatz-Plus von 22 Prozent freuen, das wegen der zusätzlichen Erlöse des Online-Business-Netzwerk überproportional groß ausfiel.

Cloud-Sparte bleibt Treiber der Geschäftsdynamik

Der eigentliche Treiber der Geschäftsdynamik bleibt indes die Intelligent Cloud-Sparte, deren Umsätze um 11 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar stiegen. Das Cloud-Flaggschiff Azure, das mit Amazons AWS-Sparte wetteifert, konnte um beachtliche 93 Prozent zulegen.

Nach Bilanzierungsstandard GAAP konnte Microsoft den Nettogewinn um 6 Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar steigern. Auf Non-GAAP-Basis konnte der Software-Gigant einen Gewinnanstieg um 2 Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar bzw. 0,73 Dollar je Aktie verbuchen und damit die Analystenschätzungen deutlich schlagen, die bei 0,70 Dollar je Anteilsschein gelegen hatten.

Die Microsoft-Aktie, die seit Jahresbeginn schon um 10 Prozent vorne liegt, reagierte nachbörslich auf die neue Quartalsbilanz kaum. Bei Kursen um 68 Dollar wird der Windows-Hersteller nun schon mit über 525 Milliarden Dollar bewertet.