Die große Show der Naturwunder

Das Erste, 20.15 Uhr, Spielshow



"Die große Show der Naturwunder" geht auf Spurensuche im Öko-Vorzeigeland Costa Rica. Die sogenannte "Schweiz" Mittelamerikas verfolgt einen ehrgeizigen Plan und will bis 2020 klimaneutral sein. Aber auch Deutschland muss sich nicht verstecken - den Beweis liefern verblüffende Lösungen für nachhaltige Energiegewinnung. Erstaunlich sind auch die weiteren Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung. Frank Elstner und Ranga Yogeshwar bieten ihren Gästen Themen mit außergewöhnlichen Lösungen. Natalia Wörner greift zur Kettensäge Die Prominenten müssen sich auch abseits des Studios beweisen: Natalia Wörner rückt beim Holzeinschlag im Kölner Stadtwald Eichen und Buchen zu Leibe. Kann die zierliche Schauspielerin die Motorsäge bändigen? Und wie kommt das Holz auf schonende Weise aus dem Wald? Ranga Yogeshwar besucht die Zukunft der Ökologie In Costa Rica trifft der Moderator auf ein Land im Wandel zum wohl grünsten Fleck der Erde. Ein wichtiger Schritt dahin ist das nationale Prestigeprojekt: Reventazón. Der größte Staudamm Mittelamerikas liefert Energie für mehr als 500.000 Haushalte in Costa Rica.Wie einfach und nachhaltig Energiegewinnung sein kann, zeigen Forscher der Uni Kassel an einem beeindruckenden Beispiel.

Der Quiz-Champion

ZDF, 20.15 Uhr, Quiz



Das härteste Quiz Deutschlands mit Johannes B. Kerner - Bei Johannes B. Kerner geht es wieder um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um den Titel zu erringen. Als Experten sind unter anderen dabei: der Comedian Guido Cantz in der Kategorie "Film und Fernsehen" und Marcel Reif in seinem Fachbereich "Sport". In dieser Runde werden die Kandidaten für das große Samstags-Finale um 100 000 Euro gesucht.

Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei

RTL, 20.15 Uhr, Actionserie



Gefangen - Eigentlich wollten Semir und seine Tochter nur einen gemütlichen Kaffee zusammen trinken, doch dann gerät das Paar plötzlich in einen blutigen Raubüberfall mit Geiselnahme. Der Boss der Bande, die das Café besetzt hat, ist für den Autobahnpolizisten außerdem kein Unbekannter. Dana und Semir schweben deshalb in höchster Lebensgefahr. Können die Kollegen Paul und Jenny von außen schnell etwas zur Rettung der beiden Gefangenen unternehmen?

Criminal Minds: Beyond Borders

Sat.1, 20.15 Uhr, Krimiserie



Verleugnung - Ein mysteriöser Giftgas-Einsatz in einem Stadtviertel von Kairo beschäftigt das Team der Spezialermittler. Bei dem Vorfall sind der US-Bürger Malik Said und ein Einheimischer ums Leben gekommen. Jack und seine Kollegen müssen sich in Ägypten zunächst einmal mit der mangelnden Kooperationsbereitschaft der Behörden herumschlagen. Der zuständige Minister persönlich scheint die Untersuchungen der Amerikaner ausbremsen zu wollen. Doch langsam formt sich ein Bild, das Licht ins Dunkel bringen könnte...

Germany's Next Top Model

ProSieben, 20.15 Uhr, Castingshow



Paris, Mailand, Berlin, London, New York oder Los Angeles? Heidi Klum sucht Deutschlands neues Topmodel. Die Bewerberinnen müssen beweisen, was in ihnen steckt und unterschiedliche Aufgaben bewältigen: Wer bringt die nötige Disziplin und mentale Stärke mit? Wer hat Hemmungen, wenn der Catwalk auf einmal an einem außergewöhnlichen Ort liegt? Und wer besteht auch völlig ohne Make-up vor der Kamera?

Haben Sie das von den Morgans gehört?

kabel eins, 20.15 Uhr, Komödie



Paul und Meryl lieben das Großstadtleben in New York. Nachdem Meryl Paul betrogen hat, wollen sie sich jedoch gerade trennen, als sie gemeinsam einen Mord beobachten. Eh sie sich versehen, landen sie im Zeugenschutzprogramm in der tiefsten Provinz. Dort versuchen die beiden Streitlustigen perfekte Landeier zu werden.

Die Kochprofis - Einsatz am Herd

RTL2, 20.15 Uhr, Realitysoap



Andi Schweiger, Frank Oehler und Nils Egtermeyer haben in dieser Folge eine Mission in Österreich. Der traditionsreiche "Berggasthof Zierer" müsste aufgrund seiner fantastischen Lage in den Bergen der Steiermark eigentlich ein echter Magnet sein, leidet jedoch an einem akuten Gästemangel und einigen finanziellen Problemen. Können die drei Kochprofis den alteingesessenen Familienbetrieb wieder auf Vordermann bringen und die Stimmung im Haus ansteigen lassen?

Stirb langsam 4.0

VOX, 20.15 Uhr, Action



John McClane erledigt seit Jahren die Drecksarbeit bei der Polizei. Jetzt soll er verhindern, dass eine Terrorbande sämtliche Server der Regierungsbehörden lahmlegt. McClane durchschaut, dass die Halunken mit der Aktion nur von ihren noch brisanteren Absichten ablenken - sie wollen die komplette Kontrolle über die Staatsfinanzen an sich reißen.

Eyewitness - Die Augenzeugen

Arte, 20.15 Uhr, Krimiserie



Tod in der Kiesgrube - Die Jugendlichen Henning und Philip halten sich nachts in der Baracke einer Kiesgrube in Mysen auf. Sie sind dort, um ihre Gefühle füreinander zu erkunden, als plötzlich draußen ein Auto hält. Vier Männer werden vor ihren Augen erschossen. Der Mörder entdeckt Philip in der Baracke, jedoch Henning gelingt es, ihn von hinten mit einer Pfanne niederzuschlagen. Sie fliehen mit seiner Pistole und entsorgen die Waffe anschließend im Fluss. Sie beschließen, niemandem von dem Erlebten zu erzählen. Besonders Henning möchte nicht, dass jemand von ihrem Aufenthalt in der Baracke erfährt. Am nächsten Tag werden die vier toten Männer in der Kiesgrube gefunden. Philips Ziehmutter Helen ist die lokale Polizeichefin der norwegischen Provinzstadt Mysen und wird mit der Leitung der Ermittlungen beauftragt. Schon am selben Tag kommen Beamte einer Sondereinheit aus Oslo, Lars und seine Assistentin Camilla, an den Tatort. Die beiden wissen mehr über die Umstände der Morde, als sie zugeben. Einer der Getöteten war ihr Kontaktmann, der in einer kriminellen Motorradszene für die Polizei in Oslo ermittelt hat. Die anderen drei Toten sind Mitglieder der Rockergruppe Ferrymen. Schließlich gesteht Camilla Helen, dass sie den getöteten Kontaktmann Christer näher kannte. Er habe ihr vor der Tat telefonisch mitgeteilt, dass er und die Ferrymen jemanden im Kofferraum hätten. Diese sei aber nicht unter den Opfern. Also gibt es einen Überlebenden. Beim Durchgehen des Vermisstenregisters findet Helen heraus, dass die 15jährige Zana, die Tochter von dem Z Gang Boss Hamid Milonkovic, vermisst wird.

Monitor

Das Erste, 21.45 Uhr, Politmagazin



Berichte zur Zeit - MONITOR will Hintergrund liefern, Diskussionen anstoßen, Themen setzen. Unsere Handschrift: seriöse Information, gepaart mit einer sorgfältigen Analyse. Kritischer, investigativer Journalismus wird in der Redaktion großgeschrieben. "Im Zweifelsfall segeln wir eher gegen den Wind, immer meinungsfreudig, nie ideologisch". So charakterisiert Georg Restle MONITOR. Seit September 2012 leitet er die Sendung. MONITOR, Markenzeichen für kritische Berichterstattung, ist das zweitälteste politische Magazin im deutschen Fernsehen. Wir fragen nach, zeigen, was hinter Schlagworten steckt. Unser Ehrgeiz ist es, unbequem zu sein für die Mächtigen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft - und uns stark zu machen für diejenigen, die sonst kein Gehör finden.