DFB-Pokal siegt souverän bei Jung und Alt, zdf_neo besiegt mit „Friesland“ Sat.1, ProSieben, Vox & Co.

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Dienstag wissen müssen:

1. DFB-Pokal siegt bei Jung und Alt

7,26 Mio. Fans sahen also den Sieg von Eintracht Frankfurt in Mönchengladbach. Die Zuschauerzahl steigerte sich dabei Stück für Stück. So sahen die erste Halbzeit ab 20.45 Uhr noch 6,59 Mio., die zweite Halbzeit und die Verlängerung dann schon 7,75 Mio. und das Elfmeterschießen ab 23.15 Uhr 8,12 Mio. Hier lag der Marktanteil dann bei herausragenden 41,7%. Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann das Match ebenfalls den Tag – mit 2,21 Mio. Sehern und 23,3%. Auch hier waren die Zahlen im Elfmeterschießen natürlich am höchsten: 2,45 Mio. entsprachen 35,1%.

2. Rosamunde Pilcher und Inga Lindström schärfste Konkurrentinnen des Fußballs

Abseits des Fußballs schalteten die meisten Menschen am Dienstag das ZDF ein: „Rosamunde Pilcher: Lass es Liebe sein“ kam um 20.15 Uhr mit 4,44 Mio. Sehern auf sehr beachtliche 13,9%, „Inga Lindström: Sommer in Norrsunda“ erreichte danach noch 3,45 Mio. (13,0%). Das „heute-journal“ blieb dann in direkter Konkurrenz zum Elfmeterschießen mit 1,82 Mio. Neugierigen bei 9,8% hängen. Stärkster Privatsender war am Abend RTL: Der Serie „Bones“ reichten dafür 2,68 Mio. und 2,92 Mio. Seher, sowie 8,6% und 9,2%.

3. zdf_neo besiegt Sat.1, ProSieben, Vox und andere

Hinter dem Ersten, dem ZDF und RTL folgt in der Prime Time des Gesamtpublikums nicht der Sat.1-Film oder die ProSieben-Serien, sondern der zdf_neo-Krimi „Friesland“. 1,76 Mio. entschieden sich für den Film – ein toller Marktanteil von 5,5% und ein Platz in der Tages-Top-30 – vor sämtlichen Programmen von Sat.1, ProSieben, usw.

