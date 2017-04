Fußball: DFB-Pokal

Das Erste, 20:15, Fußball



Halbfinale: Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt (Anstoß: 20.45 Uhr)

In den bisher drei DFB-Pokal-Duellen setzte sich die „Fohlenelf“ durch. International feierten die Hessen mit dem UEFA-Cup-Finalsieg 1980 gegen Gladbach ihren größten Erfolg auf europäischer Bühne.

Rosamunde Pilcher: Lass es Liebe sein

ZDF, 20:15, Melodram



Eine kurze, schicksalhafte Begegnung zwischen Tom Richmond und Natalie, einer jungen Studentin aus Georgien, wird das Leben beider für immer verändern: Sie verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Doch nichts ist so einfach wie es scheint. Die kluge junge Frau arbeitet ausgerechnet für Toms smarten Vater George Richmond, mit dem Tom seit der Scheidung seiner Eltern kaum Kontakt hat. Er hat seinem Vater bis heute nicht verziehen, wie sehr seine Mutter Alicia unter seinen amourösen Abenteuern gelitten hat...

Bones - Die Knochenjägerin

RTL, 20:15, Krimiserie



Grossbrand im Hochsicherheitstrakt des Staatsgefängnisses. Das Feuer ist unter Kontrolle. Die meisten Insassen konnten gerettet werden, doch leider hat es ein Gefangener nicht geschafft. In der Zelle des Serienmörders Howard Epps befindet sich eine verkohlte Leiche. Man vermutet, dass es sich dabei um den langjährigen Insassen handelt. Doch Brennan erkennt schon beim ersten Blick, dass der verbrannte Körper nicht die sterblichen Überreste von Howard Epps sind...

Die Simpsons

ProSieben, 20:15, Zeichentrick



Lisa Simpson träumt von einer erfolgreichen Karriere als Jazz-Musikerin und natürlich müssen die anderen Mitglieder der Familie immer wieder als Publikum für neue Stücke herhalten. Als die Kleine aber bemerkt, dass Mom sich so gar nicht für ihre Kunst begeistern kann, ist sie total sauer und enttäuscht. Zwischen Marge und ihrer Tochter geht deshalb ein tiefer Riss und das hat jede Menge weitreichender Auswirkungen auf den Alltag im Hause Simpson...

Raus aus dem Zwang

kabel eins, 20:15, Doku



In dieser Folge trifft die putzwütige Marlies auf Sammel-Messie Ilona. Die 55-jährige Ilona lebt am Rande von Leipzig in einer Plattenbausiedlung. In der gesamten Wohnung stapeln sich Kleidung, Schuhe und Spielsachen. Inzwischen schläft die Frührentnerin im Wohnzimmer auf dem Sofa. Die 54-jährige Marlies lebt alleine in Berlin und hat kein Verständnis für unordentliche Menschen. Wie wird die resolute Marlies reagieren, wenn sie auf die chaotische und sensible Ilona trifft?

The Story of my Life

Vox, 20.15, Talkshow



Thomas Heinze & Jackie Brown - Sie leben seit 15 Jahren in "wilder Ehe" und respektieren die Freiheitsliebe des anderen: Heute stellen sich der Schauspieler und die Radiomoderatorin dem Experiment und gehen gemeinsam auf Zeitreise.

I Am Not Your Negro

arte, 20:15, Doku



Im Film wird wird das unvollendete letzte Buch des afroamerikanischen Schriftstellers James Baldwins rekonstruiert: eine schonungslose Abhandlung über den Rassismus in den Vereinigten Staaten. Nur dreißig Seiten des Buchs konnte Baldwin vor seinem Tod zu Papier bringen. Das Manuskript übergab der Testamentsvollstrecker des Autors dem Regisseur Raoul Peck, der einen Film daraus machte.

Liebe auf den ersten Schlag

Servus TV, 20:15, Jugenddrama



Der Weltuntergang wird kommen! Um vorbereitet zu sein, will Madeleine (Adèle Haenel, „Das unbekannte Mädchen“) partout an einem Sommercamp der Armee teilnehmen. Das schroffe Mädchen fasziniert den 18-jährigen Arnaud (Kévin Azaïs), also lässt er sich ebenfalls auf das Survivaltraining ein…

Akte 20.17

Sat.1, 22:15, Magazin



Frauen heimlich in der Sauna gefilmt. Recherchen in der Spanner-Szene. / Mallorca brutal! Nach dem Angriff auf Hinnerk Baumgarten. Wie gefährlich ist die Lieblingsinsel der Deutschen. / Post aus Fernost - Was taugen Gartengeräte aus China? / AfD nach dem Parteitag. Warum Migranten Höcke und Co. wählen.

Vive la France! – Junge Franzosen fordern den Wandel

3sat, 22:25, Doku



Der Film zeichnet das Bild der stark polarisierenden französischen Jugend im Jahr 2017. Jeder vierte Franzose unter 25 Jahren ist ohne Arbeit. Die mangelnden Zukunfts-Chancen lassen Frankreichs Jugend auseinanderdriften. Während die einen an die populistischen Heilslehren glauben, wenden sich andere der extremen Linken zu.

Trapped – 24 Stunden Angst

Tele 5, 22:25, Thriller



Will, Karen und die kleine Abby (Stuart Townsend, Charlize Theron, Dakota Fanning) sind glücklich und reich – das lockt den Fiesling Hickey (Kevin Bacon) auf den Plan. Zusammen mit seiner Frau Cheryl (Kurt-Cobain-Witwe Courtney Love) und seinem Cousin (Pruitt Taylor Vince) entführt er alle drei – und zwar jeden einzeln…