trending: die türkische Wirtschaft, ein Fußball aus Goch, ein Maibaum aus Mistelbach und der Wahl-O-Mat

#trending // Entertainment

Ein Paradebeispiel für die Verwertungskette eines Unterhaltungs-Stoffes ist die Marke „Fifty Shades of Grey“. Die Roman-Trilogie verkaufte sich weltweit über 100 Millionen mal, in Deutschland schon im ersten Jahr 2012 mehr als 5 Millionen mal. Im Februar 2015 kam dann die Verfilmung des ersten Buches in die Kinos – in Deutschland sahen sie 4,4 Mio. Menschen. Teil 2 kam in diesem Jahr noch auf 3,4 Mio. Besucher, Teil 3 läuft im kommenden Februar an. Am Sonntag nun strahlte RTL den ersten Film als Free-TV-Premiere aus – und lockte auch noch einmal 4,12 Mio. Menschen an. Die TV-Ausstrahlung führte außerdem dazu, dass alle drei Bücher noch einmal in die Amazon-Top-Ten einstiegen. Am erfolgreichsten war dabei der zweite Teil – offenbar wollten viele RTL-Zuschauer wissen, wie es weiter geht.