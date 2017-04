Florian Harms wird Chefredakteur von T-Online: Ex-SpOn-Macher soll Ströer-Angebot publizistisch aufwerten

Von

Seine neue berufliche Heimat ist genauso überraschend wie vor Monaten die Demission als Chefredakteur von Spiegel Online: Florian Harms, seit Dezember nach Auseinandersetzungen mit Geschäftsführung und der Mitarbeiter KG des Spiegel quasi von der öffentlichen Bildfläche verschwunden, meldet sich mit neuer Aufgabe zurück im Mediengeschäft. Nach Informationen von MEEDIA wird der 44-Jährige im Herbst die publizistische Verantwortung von T-Online übernehmen. Die Plattform gehört seit vergangenem Jahr zum Kölner Werbevermarkter Ströer. Dieser hatte das Web-Angebot im August 2015 im Zuge seiner Expansion und der Akquisition von Interactive Media für rund 300 Millionen Euro von der Deutschen Telekom übernommen – und sich erst einmal nicht unbedingt beliebt gemacht.

Denn der neue Eigentümer entledigte sich wenige Wochen später der über 100-köpfigen Redaktion und machte den T-Online-Standort in Darmstadt dicht, um die Redaktion in die Hauptstadt Berlin zu verlegen – und dort deutlich kleiner und zu deutlich günstigeren Konditionen zu betreiben, wie Kritiker bemängelten. Ströer hingegen kündigte eine Content-Offensive an und erklärte, den „modernsten Newsroom Deutschlands“ mit besten Voraussetzungen für „integriertes und multimediales Storytelling“ bauen zu wollen.

Mit Harms als Top-Verpflichtung bekommt das Vorhaben nun einen erfahrenen Seitenmacher, von dem sich der Vorstand rund um CEO Udo Vogel wohl nicht nur das gekonnte Management einer modernen Redaktion erhofft, sondern in Richtung der Branche auch einen positiven Effekt auf das angekratzte Image. Als der Chefredakteur von Spiegel Online Ende des Jahres beim Nachrichtenmagazin überraschend abgesetzt wurde, sah man bei Ströer offenbar die willkommene Gelegenheit, einen Portalmacher mit Top-Referenzen für den News-Betrieb von T-Online gewinnen zu können, das in der Branche – ob zu Recht oder auch nicht – eher das Image hat, hauptsächlich Login-Anlaufstelle von E-Mail-Kunden zu sein.

Harms volontierte bei der renommierten NZZ in der Schweiz, bevor er 2004 zum Spiegel Verlag kam und sich dort zum Nachfolger von Wolfang Büchner als Chefredakteur hocharbeitete. In seiner Zeit an der Ericusspitze bewies sich der studierte Islamwissenschaftler durch Weiterentwicklungen der Marke Spiegel Online, beispielsweise durch das von ihm gegründete und zunächst verantwortete Ressort einestages oder durch den Start des Jugendablegers Bento, der auch zur Spielwiese für neue Vermarktungsformate geworden ist.

Harms soll T-Online eine eigene Handschrift verpassen

Mit der Personalie unterstreicht der Vermarktungskonzern seine Botschaft, es durchaus ernst zu meinen mit dem Journalismus. Neben dem weiteren Aufbau der Redaktion wird es Harms‘ erste Aufgabe sein, das Portal inhaltlich voranzutreiben, um sich von derzeit vergleichbaren Produkten anderer Mail-Anbieter, wie Gmx.de oder Web.de, abzugrenzen und T-Online bei den publizistisch hochwertigeren Produkten anzusiedeln, wie es heißt. Das bedeutet, in bereits starken Ressorts wie News und Ratgeber/Service unabhängiger von Agenturinhalten zu werden und eigene Zugänge zu Themen zu finden.

Auch wenn der Umbau von T-Online die Unterstützung aus der Führung des Konzernes, der sich vom reinen Vermarkter zum ernsthaften Content-Anbieter transformiert, findet, handelt es sich um ein publizistisch höchst ambitioniertes Vorhaben. Aber Unternehmen ohne publizistische Tradition gelten auch als unvoreingenommen und innovationsfreundlicher, besonders Harms als ehemaliger SpOn-Chef dürfte das wissen.

Kopf-an-Kopf-Rennen mit Bild: T-Online hat fast doppelt so viele Visits wie Spiegel Online

Gewisse Trends dürften bei T-Online aber unbeachtet bleiben. Während deutschlandweit Verlage zunehmend an Bezahlangeboten arbeiten, ist T-Online als Tochter von Ströer konsequent reichweitengetrieben und leistet sich mit 348,84 Mio. monatlichen Visits (laut Online-IVW, März 2017) ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Axel Springers Bild (368 Mio. Visits) und erreicht fast doppelt so viele Visits wie Spiegel Online – betrachtet man lediglich die Zugriffe aus dem Inland liegt das T-Online-Contentangebot laut IVW mit 333 Mio. Visits sogar an der Spitze, nach Unique Usern ist T-Online laut AGOF deutlicher Marktführer.

Was die Reichweite angeht, scheint T-Online sogar noch ordentlich Potential zu haben. Eine kurze Analyse mit Hilfe von SimilarWeb zeigt, dass 70 Prozent der Nutzer T-Online direkt ansteuern. Der Traffic über Suchmaschinen beträgt elf Prozent, in den sozialen Medien scheint T-Online noch gar nicht angekommen zu sein, 1,5 Prozent macht der Anteil am Traffic aus. Trotz der hohen Zahl der Direktzugriffe, dürfte es weitere Aufgabe sein, T-Online auch bei diesen Nutzern als feste Nachrichtenquelle zu etablieren. Viele kommen unter anderem wegen ihrer E-Mail-Adressen zu T-Online. 61 Mio. Visits gingen laut IVW im März auf das Konto der IVW-Rubrik „E-Mail/SMS/E-Cards“. Bei der AGOF sind es 5,48 Mio. Unique User für das „T-Online E-Mail Center“.

Harms, dem bei Spiegel Online zuletzt die konzeptionelle Schwäche des Bezahlmodells Spiegel Plus angelastet wurde, dürften der Ausfall von Paid-Content-Debatten sowie die Fokussierung auf Reichweite entgegenkommen. Hinzu kommt, dass Harms im September nicht nur als Chefredakteur der Content-Unit antreten, sondern auch die Position des Co-Geschäftsführers der Ströer News Publishing GmbH neben Geschäftsführer Marc Schmitz einnehmen wird. Schmitz leitet nicht nur die Redaktions-Gesellschaft, sondern auch die übergeordneten Gesellschaft Ströer Content Group GmbH, in der alle redaktionellen Portale Ströers zusammenlaufen. Die Berufung in die Geschäftsführung stärkt zum einen Harms‘ Position, lässt aber auch auf eine enge Zusammenarbeit zwischen Redaktion und „Verlag“ schließen. Ein ähnliches Modell fährt Burdas Digital-Tochter Burda Forward, zu der Focus Online gehört. Dessen Chefredakteur Daniel Steil ist seit vergangenem Jahr ebenfalls Mitglied des Managing Board, das Wert auf enge Zusammenarbeit von Redaktion und Vermarktung legt. Beide Portale gelten als profitabel, von T-Online hatte es auch unter Vorbesitzer T-Online in den vergangenen Jahren geheißen, dass das Portal finanziell äußerst gut performe.

Als Chef der Redaktion wird Harms auf Arne Henkes folgen, der im vergangenen Monat zum Director Content von Ströers Content Group berufen wurde und den Redaktionsaufbau kommissarisch leitet. Nach Harms‘ Antritt wird er dem Unternehmen in dieser Position erhalten bleiben und die strategische Ausrichtung der weiteren zu Ströer gehörenden Portale giga.de, kino.de und erdbeerlounge.de mitbestimmen.