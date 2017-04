Paarduell XXL

Das Erste, 20.15 Uhr, Show



Wer schlägt Gesthuysen und Plasberg? In der XXL-Ausgabe unter Federführung des WDR messen sich die Gastgeber mit drei prominenten Paaren. Moderator Jörg Pilawa begrüßt am 22. April, um 20:15 Uhr Schauspieler Oliver Mommsen und Frau Nicola, Sängerin Linda Hesse und Freund André Franke sowie Schauspielerin Uschi Glas mit Ehemann Dieter Hermann. In einem Quiz der Generationen bekommen sie knifflige Fragen aus drei Jahrzehnten gestellt: Wer weiß mehr über die 70er, 80er und die 90er Jahre bis heute? Was waren die größten Hits? Wie hießen die Interpreten? Wer erinnert sich an die beliebtesten Filme? Wer kennt sich aus in Politik, Sport und Klatsch und Tratsch? In amüsanten Spielen müssen die prominenten Paare aber nicht nur ihr Wissen, sondern auch Geschicklichkeit und Teamgeist unter Beweis stellen. Jörg Pilawa und den Zuschauer erwarten auf jeden Fall spannende Einblicke in die Psychologie der Partnerschaft.

Marie Brand und der Liebesmord

ZDF, 20.15 Uhr, Krimi



Die Teilhaberin an einer Online-Partnervermittlung wird tot aufgefunden. Marie und Simmel haben bald mehrere Verdächtige, denn die ermordete Jennifer Winkler hatte sich mit illegalen Mitteln in die Firma eingebracht. Doch nicht nur ihre Geschäftspartner Karsten und Christian Wenke hätten ein Tatmotiv. Bald finden die Kommissare heraus, dass Jennifer einen ihrer Kunden erpresste.

Deutschland sucht den Superstar

RT, 20.15 Uhr, Castingshow



Die Songs der 3. Liveshow "Filmhits" Alexander Jahnke (29) singt "Chöre" von Mark Forster aus "Willkommen bei den Hartmanns" Alphonso Williams (54) "Disco Inferno" von The Trammps aus "Saturday Night Fever" Chanelle Wyrsch (20) "Küss mich, halt mich, lieb mich" von Ella Endlich aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" Duygu Goenel (22) "All By Myself" von Céline Dion aus "Bridget Jones" Maria Voskania (29), "Märchen schreibt die Zeit" aus Disney's "Die Schöne und das Biest" Monique Simon (21) "Lady Marmalade" von Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya And P!NK aus "Moulin Rouge" Noah Schärer (16) "Stand By Me" von Ben E. King aus "Stand by me" Sandro Brehorst (18) "Footloose" von Kenny Loggins aus "Footloose" Alphonso Williams & Noah Schärer 'I Can't Help Myself' von The Four Tops aus "Forrest Gump" Alexander Jahnke & Chanelle Wyrsch 'We've Got Tonight' von Ronan Keating & Jeanette aus der TV-Serie "Glee" Sandro Brehorst & Maria Voskania "Up Where We Belong" von Joe Cocker & Jennifer Warnes aus "Ein Offizier und Gentleman" Monique Simon & Duygu Goenel "When You Believe" von Mariah Carey & Whitney Houston aus "The Prince Of Egypt"

Spieglein, Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen

Sat.1, 20.15 Uhr, Fantasykomödie



Die legendäre Schönheit von Königin Clementianna beginnt zu schwinden, wie ihr magischer Spiegel verrät. Ihre schärfste Konkurrentin ist Stieftochter Schneewittchen. Damit deren jugendlicher Charme sie nicht aussticht, lässt die Herrscherin das Mädchen in die Abgeschiedenheit eines dunklen Waldes verbannen.

Die beste Show der Welt

ProSieben, 20.15 Uhr, Show



Die Show mit Joko & Klaas ist ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis und verleiht zum vierten Mal den echten Deutschen Fernsehpreis. Wer hat die beste Show-Idee? Wer überzeugt das Publikum von bester Unterhaltung? Kann Klaas seinen ewigen Kontrahenten und dreifachen Show-Master Joko zum Beispiel mit seiner Weiterentwicklung des Klassikers "Mein Mann kann" endlich vom Fernseh-Thron stürzen?

Hawaii Five-0

kabel ein, 20.15 Uhr, Krimiserie



Wo Rauch ist - Die Ermittlungen im Mordfall von Dannys Exkollegen Meka wird der Sondereinheit aus den Händen genommen. Die Dienstaufsicht glaubt, dass Meka mit Drogenhändlern kooperiert hat. Danny will verhindern, dass Mekas Name beschmutzt wird...

Prison Break

RTL2, 20.15 Uhr, Actionserie



Der Lügner - Michael schickt eine Nachricht an Link und C-Note. Er teilt ihnen mit, wo sie sich nach dem Ausbruch treffen sollen. Die beiden werden allerdings von Zweifeln geplagt, als sie von Michaels Verbindung zu Abu Ramal erfahren. Viel Zeit zum Überlegen bleibt ihnen nicht mehr, denn der Bürgerkrieg rückt immer näher und näher. Sara wird immer noch von dem mysteriösen Pärchen verfolgt.

Asterix & Obelix - Im Auftrag Ihrer Majestät

VOX, 20.15 Uhr, Komödie



Römer auf den britischen Inseln? Das fehlte gerade noch! Vom englischen Hof eilt der Bote Teefax nach Gallien, um Verstärkung anzufordern. Asterix und Obelix sind gleich zur Stelle, als es darum geht, die römischen Heere aus Britannien fernzuhalten. Das wird schwieriger als erwartet, denn einige Insulaner machen mit den Römern bereits gemeinsame Sache.

Besser geht's nicht

Das Erste, 23.55 Uhr, Komödie



Der Schriftsteller Melvin ist ein neurotischer Zwangscharakter, der seine Abneigung anderen Menschen gegenüber offen auslebt und sich am liebsten in seinem New Yorker Apartment versteckt. Doch eine Reihe von Ereignissen führt dazu, dass Melvin gezwungen wird, sich der Außenwelt zu öffnen. Da ist zunächst sein homosexueller Nachbar Simon, dem der ausgemachte Misanthrop - erst widerwillig, dann durchaus freiwillig - beisteht. Und dann gibt es noch die resolute Kellnerin Carol, der Melvin auf ungelenke Art seine Zuneigung demonstrieren will. Der alternde Schriftsteller Melvin Udall ist kein Mensch, dem man gerne auf der Straße begegnet. Das ist allerdings auch recht unwahrscheinlich, denn der von Zwangsneurosen geplagte Misanthrop zieht es vor, einen Großteil des Lebens in seinem New Yorker Apartment zu verbringen, das er nur verlässt, um in seinem Stammlokal das tägliche Mittagessen einzunehmen. Dort arbeitet die Kellnerin Carol Connelly, alleinstehende Mutter eines an Asthma erkrankten Jungen. Trotz des frustrierenden Alltags versucht sie, ihren Mitmenschen mit Nachsicht zu begegnen - was bei einem unausstehlichen Zeitgenossen wie Melvin schwerfällt, der vor allem durch beleidigende, menschenverachtende Äußerungen auffällt. Besonders deutlich zu spüren bekommt das Melvins Nachbar Simon Bishop, ein Maler, der seine Homosexualität offen auslebt und von dem störrischen Autor regelmäßig als "Tunte" beschimpft wird. Doch als Simon eines Tages von einer Jugendbande überfallen und schwer verletzt wird, ist es ausgerechnet Melvin, der widerwillig die Obhut von dessen Schoßhündchen Verdell übernimmt...

Red Eye - Nachtflug in den Tod

Sat.1, 22.15 Uhr, Thriller



Tausende Meter über dem Boden beginnt für die attraktive Lisa ein Alptraum. Der Mann, der während des Fluges auf dem Sitz neben ihr Platz nimmt, ist in Wahrheit ein Mörder mit einem perfiden Plan: Sie soll ihn bei seiner nächsten Tat unterstützen - sonst muss Lisas Vater sterben.