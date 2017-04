trending: Viktor Kassai, Serena Williams, Frauke Petry, Daniela Katzenberger und Bill O’Reilly

#trending // News & Themen

Das Thema des Mittwochs war in den sozialen Netzwerken nochmal die Champions-League-Niederlage des FC Bayern in Madrid. Im Mittelpunkt der Diskussionen stand dabei der Schiedsrichter – und eine offensichtliche Falschmeldung. So hatten ein spanischer TV-Sender und die Sportzeitung As gemeldet, dass die Bayern-Spieler Vidal, Lewandowski und Thiago die Kabine des Schiedsrichters gestürmt hätten und von der Polizei aus der Kabine geholt worden seien. Der FC Bayern widersprach dieser Meldung, auch die UEFA teilte mit, dass nach dem Spiel „keine disziplinarischen Verfahren“ eingeleitet worden seien. Die Meldung ist also offenbar eine Ente. Dennoch packten diverse deutsche Online-Medien die Sache in die Headline – ist ja auch egal, ob etwas stimmt, Hauptsache es bringt Likes und Klicks. Besonders gut geklappt hat das bei Bild (7.800 Interaktionen bei Facebook und Twitter), Focus Online (6.300), der Welt (5.400) und ran (3.600). Bild und Welt haben die Dementis des FC Bayern und der UEFA übrigens in ihren Artikeln drin – Focus Online und ran nicht.

Für viele Reaktionen in den sozialen Netzwerken sorgten zudem die Wikipedia, in der ein Scherzkeks den ungarischen Schiedsrichter Kassai kurzzeitig zum Real-Madrid-Spieler gemacht hatte – sowie der Bayern-Boss Rummenigge, der schlecht gelaunt davon sprach, sein Verein sei „beschissen worden„. Der Real-Madrid-Post zum Spiel, über den ich schon gestern in #trending berichtet hatte, knackte am Mittwoch übrigens noch die Mio.-Marke bei den Interaktionen: 1,16 Mio. Likes, Reactions, Shares und Kommentare kamen inzwischen auf Facebook zusammen.