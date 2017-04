Starmoderator Bill O’Reilly verlässt Fox News nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung

Von

Selbst die Rückendeckung des US-Präsidenten hat nicht geholfen. „Ich denke nicht, dass Bill irgendetwas Falsches getan hat“, erklärte Donald Trump, nachdem die Vorwürfe wegen sexueller Belästigung in gleich fünf Fällen Anfang des Monats nach einem Bericht der New York Times bekannt geworden waren.

Wie die „Gray Lady“ am 1. April berichtete, habe sich Starmoderator Bill O’Reilly, der bei Fox News seit 1996 das beliebte Format „The O’Reilly Factor“ moderierte, mit fünf Frauen mit Unterstützung des Fernsehsenders auf ein Schweigegeld von 13 Millionen geeinigt.

Donald Trump verteidigte O’Reilly: „Er hätte das bis zu Ende durchkämpfen sollen“

Trump hatte daraufhin erklärt: „Ich persönlich finde, er hätte nicht eine außergerichtliche Einigung suchen sollen. Er hätte das bis zu Ende durchkämpfen sollen“. O’Reilly sei „ein feiner Kerl“.

Nun jedoch zog der konservative Nachrichtensender, der mehrheitlich Medienmogul Rupert Murdoch gehört, die Konsequenz aus der schwelenden Affäre. „Nach einer gründlichen Überprüfung der Vorwürfe gegen ihn sind das Unternehmen und Bill O’Reilly zum Schluss gekommen, dass Bill O’Reilly nicht zu Fox News zurückkehrt“, teilten Murdoch und seine Söhne am Abend in einem Memo an die Belegschaft mit.