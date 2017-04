Running Gag um falschen Höcke-Vornamen: Auch ZDF-Moderatorin Marietta Slomka hat „Bernd“ gesagt

Von

Bereits im März hatte MEEDIA darüber berichtet, wie sich ein Spaß der „heute show“ im Laufe der Monate in der Medienszene verselbstständig zu haben schien. Angefangen hatte alles mit einem Lapsus der Thüringer Allgemeinen, die den AfD-Frontmann versehentlich Bernd statt Björn taufte. Als Höcke dies via Demonstrations-Lautsprecher energisch richtig stellte, rief er mit seinem Wutanfall die Satiriker um Oliver Welke auf den Plan, die den Fehler zum Programm machten. Die „heute show“ forderte alle Medien auf, Höcke künftig Bernd zu nennen.

Tatsächlich findet sich der falsche Vorname seither in etlichen Medien wieder, wobei natürlich völlig unklar ist, ob in welchem Ausmaß Redaktionen wissentlich den falschen Namen verwandten. Als Marietta Slomka jetzt am Mittwoch in der „heute show“ ebenfalls von „Bernd Höcke“ sprach, entging dies medienkundigen Zuschauern nicht. Wie das Team der „heute show“ auf die unerwartete „Amtshilfe“ der Nachrichten-Moderatorin aus dem eigenen Haus reagiert hat, ist noch nicht bekannt.