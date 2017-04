„Lieber Til Schweiger“: So gehässig kontert die Mopo eine Gegendarstellung auf der eigenen Titelseite

Während die Boulevard-Konkurrenz von der Bild am heutigen Mittwoch mit Strom-Abzocke aufmacht und sich der Kölner Express mit dem kommenden AfD-Parteitag beschäftigt, muss die Hamburger Morgenpost eine Gegendarstellung von Til Schweiger auf ihrer Titelseite drucken. Doch was machen die Hamburger? Sie nutzen die gerichtliche Anordnung, um dem Schauspieler gleich noch einmal so richtig einen mitzugeben. Ob Schweiger das klaglos hinnimmt?