„Überprüfe die Beweise“: Facebooks flaue zehn Gebote im Kampf gegen Fake News

Der Schritt von Facebook, in Sachen Fake News nun etwas offensiver und transparenter zu kommunizieren, überrascht nur auf den ersten Blick. Bereits vor Tagen analysierte Craig Silverman bei Buzzfeed, dass sich die Öffentlichkeitsarbeit des US-Konzernsdurch durch die Debatte über den Einfluss von Falschmeldungen während des US-Wahlkampfes zumindest in seinem Heimatland schon länger kooperativer zeige. Der Konzern sei auf den Weg zu einem professionellen Dialogpartner.

In den deutschen Anzeigen, die in der Bild, in der Süddeutschen Zeitung oder auch im Handelsblatt erschienen, heißt es:

Falschmeldungen können als solche erkannt werden. Wir bekämpfen deren Verbreitung und geben die dir hier die einige Tipps, wie du erkennen kannst, ob eine Nachrichtenmeldung wahr ist oder nicht

Die zehn Tipps lauten:

1. Lies Überschriften kritisch

2. Sieh dir die URL genau an

3. Überprüfe die Quelle

4. Achte auf ungewöhnliche Formatierungen

5. Sie Dir Fotos genau an

6. Überprüfe die Datumsangaben

7. Überprüfe die Beweise

8. Sieh Dir andere Berichte an

9. Ist die Meldung ein Scherz?

10. Einige Meldungen sind bewusst falsch

Die Anzeige, die nicht im Facebook-Blau, sondern in Purpur/Lila gehalten ist, endet mit dem Aufruf: „Gemeinsam können wir die Verbreitung von Falschmeldungen eingrenzen“. Die „Gebote“ an die mehr als 30 Millionen deutschen Facebook-Nutzer mögen aller Ehren wert sein; von einem global agierenden Konzern, der Milliarden mit Werbung verdient, darf und muss man allerdings mehr erwarten als das vorliegende Sammelsurium an allgemeinen Ratschlägen, die auch von einem Facebook-Nutzerstammtisch zusammengetragen worden sein könnte – die in der Liste veröffentlichten Tipps scheinen jedenfalls kaum geeignet, das Problem wirksam zu bekämpfen. Die jetzt per Zeitungsanzeigen losgetretene Mitmach-Offensive jedenfalls kann nur ein Teil der Maßnahmen sein. Facebook muss mehr eigene Expertise und ganz sicher auch deutlich mehr Mittel investieren, um gezielte Fake News-Kampagnen effektiv zu entlarven. Die aktuelle Aktion dürfte vor allem auf die Beschwichtigung der Politik zielen, die derzeit ein (vielfach umstrittenes) Gesetz vorbereitet, das Facebook empfindlich treffen könnte.

Die Anzeigen sind die gedruckte Verlängerung einer Online-Kampagne, die das US-Netzwerk bereits vor gut einer Woche startete. So lancierten Facebook einen Art Online-Crashkurs zum Erkennen von Fake-News. Damit auch genügend Nutzer die Tipps entdecken konnten, räumten die US-Amerikaner für die Info-Liste drei Tage die erste Position im Newsfeed frei. In 14 Ländern sollte jeder Nutzer maximal drei Mal auf die Aktion hingewiesen werden. Damit wolle man verhindern, zu aufdringlich zu wirken.

Um die Ecke gedacht, zahlt Facebook mit dieser Kampagne nun erstmals die Verlage für den Kampf gegen Fake News. Immerhin verdienen die Medienhäuser an den Anzeigen. Ansonsten scheint der US-Konzern noch immer auf der Suche nach weiteren redaktionellen Partnern zu sein, die ihm dabei hilft Falschmeldungen innerhalb des Netzwerkes zu erkennen. Mit Correctiv (wird auch in der Anzeige als Partner genannt) wurde eine Kooperation vereinbart, Focus Online signalisierte Interesse, während der Spiegel bereits abgewunken hat, G+J Geld für seine Mithilfe verlangt und die öffentlich-rechtlichen Sender schon eigene redaktionelle Sondereinheiten aufgestellt haben oder gerade fit machen.