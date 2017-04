„Ok Google, what is the Whopper?“ Wie Burger King mit einem genialen Trick Googles Sprachsteuerung überlistete

Kleiner Werbeclip, große Wirkung: in den USA überlistete die Burger King gerade etliche Google-Geräte mit einer 15-sekündigen TV-Werbung. In dem Film ist ein Burger-Verkäufer zu sehen, der am Ende des Clips den Satz sagt: „Okay Google, what is the Whopper burger?“ Damit aktivierte er die Sprachassistenten der Google-Geräte vieler TV-Zuschauer – was beim Tech-Riesen hektische Aktivitäten auslöste.