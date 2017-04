„It’s Showtime“ bei Sat.1: Neues Talent-Format löst Gottschalks „Little Big Stars“ nach nur drei Folgen ab

In der neuen Talentshow "It's Showtime!" suchen Michelle Hunziker, Michael "Bully" Herbig und Sänger Sasha ab dem 14. Mai (Sat.1, 20.15 Uhr) die Besten der Besten in verschiedenen Kategorien. Die Sonntagabend-Show startet vorerst mit sechs Ausgaben – scheinbar auf Kosten der "Little Big Stars" mit Thomas Gottschalk, die nur noch drei statt – wie angekündigt – vier Mal zu sehen sein werden.