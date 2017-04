Nach Träumerei im Live-TV: Wirbel um australische Nachrichtensprecherin

Exelby ist freie Mitarbeitern des Senders ABC. Ihr Arbeitgeber widersprach Medienberichten, sie sei wegen des Patzers vom Samstagabend gefeuert oder für Live-Sendungen gesperrt worden. „Live-Fernsehen ist eine anspruchsvolle Kunst, und Fehler passieren. Unsere Moderatoren sind Menschen, keine Roboter“, sagte Nachrichten-Direktor Gaven Morris am Dienstag. Exelby sei in nächster Zeit turnusmäßig aber nicht für die Moderation von Live-Programmen eingeteilt.

Ihre angebliche Entlassung hatte in Australien für Entrüstung gesorgt, berichtete unter anderem der „Australian“. Auch prominente Australier wie Schauspieler Russel Crowe und Ex-Premier Kevin Rudd machten sich auf Twitter für Exelby stark.

Come on ABC – Australian Broadcasting Commission – talk about an over reaction to an over reaction . Free @NatashaExelby !!! https://t.co/4xALx8V5PN

Die Journalistin selbst entschuldigte sich über den Kurznachrichtendienst für ihren Patzer. „Das war nicht mein bester Moment.“

Thank U all for ur generous support. Not my finest hour. Myself and my mesmerising pen honourably salute you!

— Natasha Exelby (@NatashaExelby) April 10, 2017