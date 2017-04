„myLese“-App: Digitale Lesemappen sollen Patienten und Hotelgästen die Wartezeit verkürzen

Ob in Arztpraxen, Hotels, Cafés oder beim Friseur - gerne stöbern Patienten, Gäste oder Besucher in Lesemappen, um sich die Wartezeit zu vertreiben. Bislang war dies lediglich in Papierform möglich. Jetzt bringt der Verband deutscher Lesezirkel ab April die App „myLese“ für seine Mitglieder heraus, die künftig das Lesen von Zeitschriftenmappen auf Tablets und Smartphones in öffentlichen Auslagestellen ermöglicht. Auch Privatkunden hat der Verband im Visier.