Note 7-Debakel abgehakt: Samsung verdient wieder so viel wie 2013 – dank Chip-Sparte

Der Aufwärtstrend geht weiter: Samsung hat auch für das abgelaufene erste Quartal einen besser als erwarteten Quartalsgewinn in Aussicht gestellt. Tatsächlich entwickeln sich die Geschäfte so gut wie seit vier Jahren nicht mehr: Einen Nettogewinn von 8,7 Milliarden Dollar stellte der weltgröße Smartphone-Hersteller in Aussicht. Treiber des Gewinns ist allerdings die Chipsparte, die allein ein Plus von 5,3 Milliarden Dollar einfuhr. Das neue Smartphone-Flaggschiff Galaxy S8 dürfte sich unterdessen besser verkaufen als der Vorgänger.