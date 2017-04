Online-Kurs gegen Fake News: So will Facebook seine Nutzer für Falsch-Informationen sensibilisieren

Von

Für den Kurs räumt Facebook die Pole Position, also den ersten Beitrag in seinem Newsfeed, frei. Drei Tage lang soll der Hinweis auf den Anti-Fake-News-Kurs in mehr als 14 Ländern zu sehen sein, darunter auch in Deutschland. Jeder Nutzer soll allerdings maximal drei Mal darauf hingewiesen werden. Damit wolle man verhindern, zu aufdringlich zu wirken, erklärt der Konzern.

Hinter dem Banner verstecken sich „Tipps zum Erkennen von Falschnachrichten“, die Facebook im Hilfebereich seiner Plattform versteckt hat und die einer Art Checkliste gleichen. Nutzern soll so etwas an die Hand gegeben werden, um ein Gefühl für falsche Nachrichten zu bekommen und diese leichter zu enttarnen. So sollen Nutzer Inhalte kritisch lesen, URL der Seite und Quellen hinterfragen, andere Berichte zu diesem Thema lesen und sich auch danach erkundigen, ob die aufgerufene Seite eventuell für Satire bekannt ist – Facebook empfiehlt dem Nutzer damit quasi selbst zum Faktenchecker zu werden, was unter Umständen einen weiteren Zweck erfüllt: Dem Unternehmen fällt es nämlich schwer, im Kampf gegen Fake News auf der eigenen Plattform Medienunternehmen zur Mitarbeit zu überzeugen.

Bislang hat sich in Deutschland nur das gemeinnützige Recherchebüro Correctiv bereit erklärt, Inhalte im Social Web auf Wahrheit und Authentizität zu überprüfen. Correctiv hat auch an der Ausarbeitung der Tipps mitgewirkt, genauso wie die Organisationen Klicksafe, Deutschland Sicher im Netz und die Stiftung Digitale Chancen.

In einem Blogeintrag betont Adam Mosseri, Vice President des Newsfeed, zudem, dass man wirtschaftliche Anreize der Seitenbetreiber von Fake News beschneiden wolle. Das Finanzielle sei eines der Hauptmotive überhaupt falsche Nachrichten zu platzieren, schreibt Mosseri. Mit konkreten Maßnahmen hält er sich allerdings zurück. Auch kündigt der Facebook-Manager weitere Produkte an, „um die Verbreitung von Falschmeldungen einzudämmen und die Informationsvielfalt zu steigern“.