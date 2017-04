trending: Philippe Poutou, Heath Ledger, Steve Bannon, Werder Bremen und… das Wetter

#trending // Entertainment

Heath Ledger war wohl einer der talentiertesten Schauspieler der vergangenen Jahrzehnte – und als er im Januar 2008 starb, sorgte das weltweit für Trauer. Wie sehr sich seine Fans noch an ihn erinnern, zeigt nun der erste Trailer für eine TV-Doku über Ledger. Die wird am 17. Mai auf dem US-Sender Spike zu sehen sein. „The ‚I Am Heath Ledger‘ Trailer Will Break Your Heart“ schrieb Moviefone, „The ‚I Am Heath Ledger‘ Documentary Trailer Is Here And It Will Probably Make You Cry“ 9Gag. Die beiden Medien sammelten ebenso wie NowThis, USA Today, BuzzFeed Australia und einige andere fünfstellige Like- und Share-Zahlen ein.