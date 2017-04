Social Media-Shitstorm zu groß: Pepsi beugt sich Kritik und zieht Kendall Jenner-Werbespot zurück

Von

Zweieinhalb Minuten Glamourwelt mit den Aushängeschildern der Popkultur: Cindy Crawford, Michael Jackson, Beyoncé – dafür ist Pepsi bekannt. Einreihen in die große Fußstapfen sollte sich nun Kim Kardashians Halbschwester Kendall Jenner als neues Testimonial.

In neuen Werbespot zur weltweiten Kampagne spielt das 21-jährige Model sich selbst, eingebettet in ein unübersichtliches Setting. Eine Demonstration bahnt sich an, Pepsi zeigt dabei bewusst afroamerikanische Protagonisten, eine muslimische Fotografin und Paare aus der LGBT-Community.

Die Assoziation, mit der Pepsi spielt, ist nur allzu augenscheinlich: Die Proteste um die „Black Lives Matter“-Bewegung oder jüngst der Women’s March nach Donald Trump Inauguration als US-Präsident.

Dann folgt Jenners Popstar-Auftritt: Die Halbschwester von Kim Kardashian rennt vom Set des Fotoshootings weg, reiß sich die blonde Perücke vom Kopf und wischt sich den Lippenstift vom Mund.

Here’s a gif of one of the worst 1.5 seconds in the history of advertising. pic.twitter.com/yRB0MGu9aw — Tom Gara (@tomgara) April 5, 2017

Dann beginnt das Drama seinen Lauf zu nehmen: Jenner reiht sich nicht sehr unglaubwürdig nur unter die Demonstranten ein, sondern sorgt mit einer Pepsi-Dose an einen Polizisten auch noch für Frieden. „Live Bolder, Live Louder“, leuchtet am Ende über den Bildschirm:“Lebe mutiger, lebe lauter“. Als ob eine Dose Pepsi Weltfrieden stiften würde.

Doch vor allem die Verquickung der Demonstrationsszenen, die an die realen Probleme der „Black Lives Matter“-Bewegung erinnern, erzürnten das Social Web reflexartig: Pepsi versuchte offenkundig politische Proteste für seine Werbezwecke zu vereinnahmen.

Es folgte ein Shitstorm, wie er sich auf Twitter lange nicht mehr zugetragen hatte. Sogar die Tochter von Martin Luther King äußerte sich auf dem 140-Zeichen-Dienst:

If only Daddy would have known about the power of #Pepsi. pic.twitter.com/FA6JPrY72V — Be A King (@BerniceKing) April 5, 2017

Sorry Pepsi. I love you but I couldn’t help joining in #PepsiLivesMatter pic.twitter.com/1c2EMaGpPT — Carlos Bolaños (@CarlosVinLeaded) April 5, 2017

If Pepsi had one black person on the ad staff. „So then she takes off the wig and gives a Pepsi to the police office-“ pic.twitter.com/yF4Ifd3S4U — Rod (@rodimusprime) April 5, 2017

That one Black Marketing intern at Pepsi coming into work this morning like… 🤷🏾‍♀️ Re: Kendall Jenner’s Pepsi Ad pic.twitter.com/GAoLy4eAR2 — NUFF 💬 (@nuffsaidNY) April 5, 2017

Die Entrüstung über den Pepsi-Spot kanalisierte sich unterdessen zudem in dem Hashtag #PepsiLivesMatter:

Don’t use our pain to sell your soda then cast everyone but Black people 4 lead roles. You can’t trivialize the movement. #PepsiLivesMatter — Dr. Ally (@AllycinHicks) April 5, 2017

This commercial is almost as big of a joke as Trumps Election…

Hands up, Don’t shoo- I mean, Drink Pepsi! ✊🏻✊🏼✊🏾✊🏿#PepsiLivesMatter pic.twitter.com/vKvkQLOzgE — Black Khaleesi (@FindingFontaine) April 5, 2017

Give a soda to this Tucson Police Officer who pushed 87 year old then pepper sprayed a Samaritan #PepsiLivesMatter pic.twitter.com/vlMQzHF8xc — FightFascism (@SecondHandAddic) April 5, 2017

„We all know black lives matter, but what if all lives matter…“ #pepsilivesmatter pic.twitter.com/6t1JcgayBe — Blacksite Podcast (@blacksitepod) April 5, 2017

Dear @pepsi: Next time u want to make a stand on Social Justice or Resistance u can start by not casting a Kardashian. ✊️ #PepsiLivesMatter — Proud Resister ✊️ (@the_ryan_knight) April 5, 2017

Can someone please tweet me this #PepsiLivesMatter ad, I can’t find it. But very confused as to who let this happen. YIKES — Todrick Hall (@todrick) April 5, 2017

„Sie haben sich freiwillig in ein Minenfeld begeben“, fasste Business Insider-Chefredakteur Henry Blodget Pepsis Marketing-Debakel zusammen.

Die Folge nach 24 Stunden: Pepsi warf das Handtuch und nahm den Werbespot gestern Abend wieder vom Netz. Es folgte zudem eine Entschuldigung:

„Pepsi hat versucht, eine weltweite Botschaft von Einigkeit, Frieden und Verständnis zu vermitteln. Wir haben jedoch eindeutig unser Ziel verfehlt und entschuldigen uns“, teilte der Coca Cola-Rivale via Twitter mit. „Wir entschuldigen uns ebenfalls bei Kendall Jenner dafür, sie in diese Position gebracht zu haben, teilte“, teilte Pepsi weiter mit – und erntete selbst dafür Kritik.