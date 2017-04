trending: gequälte Elefanten, ein aufgespießter Torero und eine ganz große Koalition aus AfD, Gysi, Kubicki und Tauber

#trending // Worldwide

Erneut sorgte ein aufgespießter Torero bei einem Stierkampf in Madrid weltweit für Schlagzeilen. Der Blick sammelte damit 4.900 Interaktionen bei Facebook und Twitter ein, oe24 rund 4.100. Das entsprach am Dienstag dem ersten Platz in der Schweiz und in Österreich unter allen dortigen journalistischen Artikeln. Die britische Daily Mail sammelte mit der Story sogar über 51.000 Likes, Shares & Co. ein – und Comedian Ricky Gervais erntete mit seinem Kommentar „Boom! Take that, you sequinned cunt.“ [übersetzt in etwa „Nimm dies, Du mit Pailletten besetzte F***e.“] 200.000 Interaktionen. In Spanien hingegen spielte die Story keine große Rolle in den Medien und den sozialen Netzwerken. Einzig El Pais erreichte mit einem entsprechenden Post ansehnliche Zahlen: 6.200 Interaktionen. Zum Vergleich: Der stärkste El-Pais-Post vom Tag des Geschehens – einer über eine katalanische Frauen-Fußball-Mannschaft, die Erfolge gegen Männer-Teams feiert, kam auf über 25.000. Aufgespießte Toreros interessieren in Spanien also offenbar nicht übermäßig stark. Was auf mehreren Ebenen bedenklich ist.