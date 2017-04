Likemedien-Top-100 von 10000 Flies: neue Rekorde für Welt und Tag24, Huffington Post zurück in der Top Ten

Von

An der Spitze gewann die Bild z.B. 15,5% hinzu. 3,6 Mio. Likes, Shares, Reactions, Kommentare und Retweets sammelte Springers Boulevardmarke mit ihren Artikeln laut 10000 Flies bei Facebook und Twitter ein. Direkt dahinter folgt Focus Online, das dank eines 33,9%-Zuwachses wieder vor der Welt liegt. Die Welt allerdings stellte mit 3,1 Mio. Flies einen neuen Rekord auf. Nie zuvor lief es so gut für die Website bei Facebook und Twitter.

Ebenfalls so stark wie nie war innerhalb der Top Ten Tag24, das sich zudem von Platz 10 auf 8 vorschob. Auf Rang 9 folgt die Huffington Post, die mit einem Plus von 60% den größten prozentualen Zuwachs innerhalb der Top Ten verzeichnet – und zum ersten Mal seit April 2016 auch wieder in diese Top Ten zurück kehrt.

Promiflash steigerte sich auf Platz 15 sogar um 89,9% – allerdings auch deswegen, weil 10000 Flies die Zahlen des Boulevard-Magazins nun wieder besser ermitteln kann als noch im Februar. Ebenfalls dick im Plus: DerWesten auf Rang 22 mit zusätzlichen 61,1% Interaktionen, männersache auf 52 mit einem Plus von 101,2%, Geniale Tricks dahinter auf 53 mit +244,5%, meinbezirk.at auf 67 mit einem Wachstum von 60,7% und der Blick am Abend auf 92 mit einem von 194,4%.

Erstmals überhaupt in der Top 100 dabei ist die Webseite Raptastisch, die sich um 103,0% steigerte und damit auf Platz 82 einsteigt. Nach RapUpdate (Rang 19) und Hiphop.de (58) ist Raptastisch bereits das dritte Rap- und Hip-Hop-Magazin im Likemedien-Ranking.

Die komplette Top 100 finden Sie im Blog von 10000 Flies, die Top 20 hier:

Top 20: deutschsprachige Medien-Websites nach Social-Network-Resonanz Februar Website Flies März 2017 vs. Februar 1 1 Bild 3.623.916 486.932 15,5% 2 3 Focus Online 3.193.046 807.697 33,9% 3 2 Die Welt 3.109.192 588.462 23,3% 4 4 Spiegel Online 2.064.507 141.627 7,4% 5 5 RTL Next 1.289.050 -60.452 -4,5% 6 6 sport1 1.016.715 -149.250 -12,8% 7 7 Kronen Zeitung 930.948 -55.388 -5,6% 8 10 Tag24 919.882 170.068 22,7% 9 17 The Huffington Post 828.347 310.585 60,0% 10 11 LikeMag 796.959 60.167 8,2% 11 8 Epoch Times 764.140 -194.607 -20,3% 12 13 oe24 755.513 36.514 5,1% 13 9 Der Postillon 732.814 -189.744 -20,6% 14 12 Süddeutsche.de 710.436 -12.305 -1,7% 15 25 Promiflash 697.388 330.228 89,9% 16 16 n-tv 691.986 167.355 31,9% 17 14 Zeit Online 688.241 16.049 2,4% 18 18 Bunte.de 579.847 94.733 19,5% 19 20 RapUpdate 552.647 122.663 28,5% 20 15 Heftig 529.157 -126.542 -19,3% *: Likes, Shares und Kommentare für Artikel bei Facebook, Likes und Shares für Artikel bei Twitter, +1-Klicks und Shares bei Google+ Daten-Quelle: 10000Flies.de / Tabelle: MEEDIA

Offenlegung: Ich, MEEDIA-Autor Jens Schröder, bin Mitbetreiber von 10000 Flies.