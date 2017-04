Thomas Gassmann wechselt als Chefreporter vom Kölner Express zu Funke Sport

Von

In den vergangenen 19 Jahren war Thomas Gassmann für den Kölner Express als Redakteur und Chefreporter tätig. Als Teamchef begleitete er die Fußball-Weltmeisterschaften in Südafrika und Brasilien sowie die Fußball-Europameisterschaften in Polen/Ukraine und Frankreich.

Gassmann wird bei Funke Sport Chefreporter Daniel Berg unterstützen und sich unter anderem dem Thema Fußballnationalmannschaft widmen. „Mit Thomas Gassmann haben wir einen erfahrenen und sehr gut vernetzten Reporter für uns gewinnen können“, sagt Funke Sport-Chefredakteur Pit Gottschalk. „Seine ausgeprägte sportjournalistische Kompetenz wird neue Impulse für unsere Fußballberichterstattung setzen.“