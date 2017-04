„Benzin des Smartphone-Motors“: Telekom kündigt Mobiltarif für kostenfreies Streaming an

Die Deutsche Telekom hat einen neuen Mobiltarif für unbegrenztes Datenvolumen bei einzelnen Streaming-Angeboten angekündigt. "Datenvolumen entwickelt sich zur wichtigsten Währung, es ist das Benzin des Smartphone-Motors", sagte Telekom-Manager Michael Hagspihl am Dienstag in Bonn. Ab dem 19. April soll die Funktion "Stream On" in Kombination mit einem der neuen Mobil-Tarife zubuchbar sein.