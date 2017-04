trending: Philipp Lahm gegen die Rechten, das Ranking der erfolgreichsten Aprilscherze und ein neuer Trailer-Weltrekord

#trending // News & Themen Philipp Lahm sorgte am Sonntag für viele Reaktionen in den sozialen Medien – allerdings nicht mit Fußball, sondern mit Politik. In einem Interview mit der Welt am Sonntag äußerte er sich zum Thema Rechtspopulismus: „Ich denke, was vermutlich die meisten von uns denken: dass Deutschland nichts rechts werden darf.“ Und weiter: „Wir alle haben Jahre dafür gearbeitet, dass Deutschland ein weltoffenes Land geworden ist. Wir sollten alles dafür tun, dass das auch so bleibt. Wir leben hier in einer gesunden Gesellschaft. Das darf nicht verloren gehen.“ Der Welt-Website bescherte er bis Mitternacht 12.400 Interaktionen – Platz 1 im deutschsprachigen Artikel-Ranking vom Sonntag. Auch Focus Online, RTL Next, Web.de und andere holten Tausende Likes und Shares mit der Story. Die Reaktionen der kritisierten Leute ließen nicht lang auf sich warten. Und sie reagierten in erwartbar erbärmlicher Art: So postete die AfD Köln u.a. „Da spricht der privilegierte Fußball-Profi und Multimillionär seine wohlgefälligen Floskeln aus dem abgeschotteten Kaviar-Milieu und spricht einer völlig legitimen politischen Haltung komplett die Existenzberechtigung ab.“ Pro Deutschland fügte hinzu: „Das kennen wir aus der DDR. Da mußten Sportler auch schon die Fähnchen der Blockparteien schwingen.“ Und der AfD-Kreisverband Rottweil/Tuttlingen sammelte zwei (!) Likes mit Sätzen wie „Dabei sind es vielmehr nur die Worte eines ziemlich reichen deutschen Fußballstars der sich von der Welt des kleinen Bürgers schon lange verabschiedet hat“ ein.