Nach sieben Wochen Haft in Türkei: Deutsche Botschaft erhält Zugang zu Welt-Journalist Deniz Yücel

Rund sieben Wochen nach der umstrittenen Festnahme des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel in Istanbul bekommt die deutsche Botschaft erstmals Zugang zu dem Inhaftierten. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sei am Montagmorgen offiziell per Verbalnote bestätigt worden, "dass wir morgen endlich Zugang zu Deniz Yücel erhalten werden", teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin mit.