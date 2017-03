TV-Briefing für Medienmacher: Grimme Preise und Giovanni di Lorenzo bei „3nach9“

Von



+++ ZDF +++

heute-show, 22.30 Uhr: Beim ZDF gilt freitags die Regel: Das Beste kommt zum Schuss. Den Anfang des traditionell hochklassigen Wochenausklanges macht Oliver Welke mit seiner heute-show. Die Redaktion verrät vorab niemals die Themen. Ohne zu Flunkern lässt sich jedoch sagen: Es wird lustig.

Neo Magazin Royale, 00.00 Uhr: Für alle, die die Sendung bei ZDF Neo am gestrigen Donnerstag verpassten und auch noch nicht in der Mediathek nach- oder vorgeschaut haben, zeigt auch das Hauptprogramm die Jan Böhmermann-Show im Spätprogramm.

+++ 3Sat +++

Asbest, die tödliche Faser, 20.15 Uhr: Obwohl der Baustoff 1993 verboten wurde, scheint die Asbest-Gefahr noch lange nicht gebannt zu sein.

Makro, 21.00 Uhr: In Sachen Autofahren, leben wir längst in einer Staurepublik. Die Dokumentation widmet sich der Frage, wie Staus entstehen und welche Strategien es dagegen gibt.

Verleihung des Grimme Preises, 22.35 Uhr: Es ist der wichtigste Fernsehpreis, den man in Deutschland gewinnen kann. 3Sat zeigt die Preisverleihung aus Marl. Moderiert wird sie von Jörg Thadeusz.

+++ Arte +++

Kurz, knapp und sexy – Der Minirock, 22.45 Uhr: Die Geschichte des knappen Kult-Rockes.



+++ NDR +++

3nach9, 22.00 Uhr: Warum die Talk-Show bei diesem Namen immer erst um 22.00 Uhr beginnt, bleibt ein Geheimnis der Macher. Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers begrüßen als Gäste diesmal: Mary Roos, Tim Mälzer, Iris Berben, Sophia Thomalla, Rolf Kühn, Verena Lugert, Eric Stehfest

+++ MDR +++

Riverboad, 22.00 Uhr: Die MDR-Talkshow begrüßt als Gäste Sahra Wagenknecht (Politikerin und Fraktionsvorsitzende DIE LINKE), Helmut Lotti (Sänger), Sven Petry (Pfarrer und Ex-Mann von AfD-Chefin Frauke Petry), Sonya Kraus (Moderatorin), Serena Goldenbaum (Make Up-Artist), Robby Clemens (Extremsportler), Dirk Martens (Schauspieler und Waschsalonbesitzer)

Prime Time-Tipp

Eltern allein zu Haus: Die Winters, 20.15 Uhr (Das Erste): In der vergangenen Woche konnte die Zuschauer den Schröders zusehen, wie sie mit der Situation fertig werden, dass die Kinder ausziehen. In dieser Woche ist die Familie Winter (Walter Sittler und Susanna Simon) dran.