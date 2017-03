trending: Kritik an Sparkassen, Spaß mit der geklauten 100-Kilo-Münze und Vorfreude auf „Game of Thrones“

#trending // Worldwide

Zum Social-Media-Star der Stunde wurde an den vergangenen ein, zwei Tagen der 90-jährige Holocaust-Überlebende Bernard Marks. Auf einer Veranstaltung in Sacramento wendete er das Wort an Donald Trumps Director of Immigration and Customs Enforcement Thomas Homan, also den Chef der US-Zollbehörde. Er verglich sein eigenes Schicksal mit den aktuellen Verhaftungen und Ausweisungen von „kriminellen“ Einwanderern: „When I was a little boy in Poland, for no other reason but for being Jewish, I was hauled off by the Nazis. And for no other reason I was picked up and separated from my family, who was exterminated in Auschwitz“. „Don’t forget, history is not on your side“, so Marks. Zahllose US-Medien zeigten Videos von Marks Redebeitrag und sammelten damit Hunderttausende Likes und Shares, sowie insgesamt viele Millionen Video-Views ein. Am erfolgreichsten war dabei übrigens wieder einmal Now This, das Nachrichten-Angebot mit dem Motto „Homepage. Even the word sounds old.“ Now This verbreitet seine Nachrichten ausschließlich auf Social-Media-Kanälen.