„Burned Your Tweet“: Roboter verbrennt Tweets von Donald Trump – und stellt die Videos auf Twitter

Der Kreativität der Twitter-Nutzer sind keine Grenzen gesetzt. Seitdem Donald Trump das Soziale Netzwerk mit seinen Tweets regelmäßig in Wallung versetzt, lässt sich die Twitter-Community immer neue Ideen einfallen, um dagegen anzukämpfen. Seien es kreative Symbolfotos oder eine Initiative, die mit jedem Tweet von Trump an eine Organisation für Meinungsfreiheit spendet. Oder wie jetzt: Ein Roboter, der der Botschaften des Präsidenten verbrennt.

Unter dem Account @burnedyourtweet zeigt ein bisher unbekannter Nutzer, was er von Trump-Tweets hält. Jedes Mal, wenn der Präsident einen Tweet versendet, setzt sich vollautomatisch eine Maschine in Bewegung, die diesen Tweet auf Papier ausdruckt, mit einer Schere trennt, anzündet und in einem Aschenbecher zurücklässt. Der Bastler will damit dafür sorgen, dass die Trump-Tweets „die Aufmerksamkeit erfahren, die sie verdient haben“. Das Video postet der Account anschließend auf Twitter – als Antwort auf den ursprünglichen Tweet von Trump. Dazu die Mitteilung: „@RealDonaldTrump I burned your tweet“.

Über 18 Tausend Follower hat der Twitter-Account bisher gesammelt – und das, obwohl er erst 15 Tweets verbrannt hat. Wer hinter dem Account steckt, ist nicht klar. Kreativität und Leidenschaft kann man diesem Nutzer aber auf jeden Fall nicht absprechen.