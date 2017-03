Von

Der Fehlstart ist perfekt. Die Blamage der gescheiterten Gesundheitsreform, die unbewiesenen Abhörvorwürfe an die Obama-Administration, die ungeklärte Verbindung zu Russland im letzten Wahlkampf, das skurrile Zusammentreffen mit Angela Merkel – die ersten zwei Monate der Trump-Präsidentschaft sind chaotisch verlaufen.

„Die Kraft zu zerstören, ist viel größer als die Energie, etwas Neues aufzubauen“, stellt Reporter-Legende Dan Rather dem neuen Präsidenten alles andere als ein gutes Zeugnis aus.

Donald Trump macht unterdessen weiter wie bisher – im Wahlkampfmodus. Nach dem Motto „Angriff ist die beste Verteidigung“ schießt sich der 70-Jährige auf Twitter auf seinen Lieblingsgegner ein – die New York Times. In gleich drei Tweets binnen 24 Stunden zieht Trump über die „Gray Lady“ her.

The failing @NYTimes would do much better if they were honest! https://t.co/ATy8R3knS2 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2017

„Es würde der gescheiterten New York Times viel besser gehen, wenn sie ehrlich wären“, wiederholte Trump gestern einen Dauervorwurf aus der Zeit des Wahlkampfs, diesmal eingerahmt von einem Artikel der konservativen Boulevardzeitung New York Post, die sich wieder einmal auf die Seite des neuen Präsidenten schlägt.

Heute ging es mit dem New York Times-Bashing weiter mit einem anderen Mythos: Dass sich die New York Times bei ihren Lesern nach Trumps überraschendem Wahlsieg entschuldigt habe. „Erinnert Ihr Euch noch, als sich die gescheiterte New York Times bei ihren Abonnenten direkt nach der Wahl entschuldigt hat, weil ihre Berichterstattung so falsch war? Jetzt ist sie noch schlechter“, twitterte Trump.

Remember when the failing @nytimes apologized to its subscribers, right after the election, because their coverage was so wrong. Now worse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2017

Allein: Die New York Times hat sich nie für ihre Berichterstattung entschuldigt, wie auch die Washington Post direkt an Trumps herausstellte. Im Editorial an die Leser hatte Herausgeber Arthur Sulzberger Jr. lediglich erklärt, über den Wahlausgang reflektieren und sich auf die fundamentale Mission des Times-Journalismus besinnen zu wollen.

Doch Donald Trump legte in einem weiteren Tweet mit seiner Medienschelte noch einmal nach, ohne die New York Times beim Namen zu nennen: „Wenn die Menschen in unserem großartigen Land nur sehen könnten, wie ungenau und teuflisch über meine Administration von gewissen Medien berichtet wird“, twittert Trump in Richtung der „Fake News“-Medien.

If the people of our great country could only see how viciously and inaccurately my administration is covered by certain media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2017

Die unendliche Geschichte von „Trump vs. die Medien“ ist wieder einmal um ein Kapital reicher…