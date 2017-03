Apples iPhone 8-Superzyklus könnte laut JP Morgan noch größer ausfallen als bislang erwartet

Der Countdown für das Jubiläums-iPhone beginnt zu ticken – auch an der Wall Street. Befeuert durch immer optimistischere Analystenschätzungen hat die Apple-Aktie 2017 bereits 20 Prozent an Wert gewonnen. Den Prognosen liegt die Annahme zugrunde, dass für Apple mit dem iPhone 8 ein neuer Superzyklus beginnt, in dem die Verkäufe signifikant anziehen dürften. JP Morgan-Analyst Rod Hall hebt seine Schätzungen für das Fiskaljahr 2018 auf 260 Millionen verkaufte iPhones an.