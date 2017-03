Trucker Trump: Das Social Web hat das ultimative Symbolfoto seiner Präsidentschaft gefunden

Von

Donald Trump zeigt sich am Tag vor der bislang richtungsweisenden Entscheidung seiner noch jungen Präsidentschaft – der Abstimmung zur Abschaffung der Gesundheitsreform seines Amtsvorgängers im Repräsentantenhaus – wieder einmal in selbstbewusster Pose.

It was an honor to welcome so many truckers and trucking industry leaders to The White House today! Ein Beitrag geteilt von Donald J. Trump (@realdonaldtrump) am 23. Mär 2017 um 16:00 Uhr

Der US-Präsdient war nämlich mit Truckern und Repräsentanten der Lkw-Industrie zusammengetroffen. „Niemand kennt Amerika wie unsere Lkw-Fahrer“, erklärte Trump nach dem Treffen und konnte nicht widerstehen, sich selbst hinter das Steuer eines riesigen Trucks zu setzen.

It was an honor to welcome so many truckers and trucking industry leaders to the @WhiteHouse today! pic.twitter.com/M1veooVBNE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2017

Dort posierte der US-Präsident wie es nur Trump kann: In volkstümlicher Pose als Held der Autobahn.

Kein Wunder, dass das Social Web sofort das Mem des Tage gefunden hatte, in dem viele das ultimative Symbol der an Show-Elementen so reichen Trump-Präsidentschaft sehen wollten. „Donald Trump fährt das Land über die Klippe“, meinten gleich mehrere Twitter-Nutzer:

US President Donald Trump pretends to drive a 18-wheeler semi truck as he welcomes trucker… https://t.co/m7PCwcxONn pic.twitter.com/Bl7fhv87nG — Jim Watson (@JimWatson_AFP) March 23, 2017

live look at Trump driving America off a cliff pic.twitter.com/9gbIikNPFp — Sam Laird (@samcmlaird) March 23, 2017

they let my large son drive the school bus today!! pic.twitter.com/jR4E8CDxGa — Sarah Jones (@onesarahjones) March 23, 2017

BREAKER! BREAKER! (1977)-Trucker movie AND visual depiction of the Trump Administration so far. (That’s @KellyannePolls riding shotgun) pic.twitter.com/ulG562OP6m — B-Movie Poster Vault (@DistortedKiwi) March 23, 2017

For all the hate trump gets, he does look like he could be a trucker. pic.twitter.com/N1i38jQzgr — Levi Dylan (@iamlevidylan) March 24, 2017