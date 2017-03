„Lena Lorenz“ siegt mit besten Quoten seit zwei Jahren, „Lecker Schmecker Wollny“ versagt komplett

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Donnerstag wissen müssen:

1. „Lena Lorenz“ siegt mit starken Zahlen, „maybrit illner“ ebenfalls top

5,26 Mio. Leute entschieden sich am Donnerstagabend also für den neunten „Lena Lorenz“-Film im ZDF. Der Marktanteil lag bei 16,5%. Beide Zahlen sind damit die besten für die Reihe seit der Premiere am 9. April 2015. Damals sahen 5,48 Mio. (17,6%) zu. Der Film besiegte damit auch den ARD-„Paschakrimi“ „Bierleichen“, den 4,18 Mio. (13,1%) einschalteten. Stärkstes Prime-Time-Programm der Privaten war „Der Lehrer“ von RTL mit 2,78 Mio. und 8,7%. Erneut stark war am späteren ZDF-Abend auch wieder „maybrit illner“ – mit 3,23 Mio. Sehern und 16,3%.

2. „Criminal Minds: Beyond Borders“ mit solidem Start, „Lecker Schmecker Wollny“ mit desaströsem Comeback

Einige Sender probierten es am Donnerstagabend mit neuen Programmen. So lief bei Sat.1 um 20.15 Uhr die US-Serie „Criminal Minds: Beyond Borders“ an. Insgesamt sahen sie 2,62 Mio. Leute, darunter 1,05 Mio. 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile von 8,2% und 9,5% sind okay, aber nicht gerade spektakulär. Bei RTL II startete nach der erfolgreichen ersten „Lecker Schmecker Wollny“-Staffel, die im vergangenen Sommer Marktanteile von bis zu 8,6% bei den 14- bis 49-Jährigen geholt hatte, nun die zweite – und floppte total. Ganze 330.000 14- bis 49-Jährige sahen um 21.15 Uhr zu – miserable 3,2%.

3. „Der Lehrer“ siegt gegen die „Topmodels“, „Nicht tot zu kriegen“ mit deutlichem Plus

Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann diesmal nicht „Germany’s next Topmodel“ den Donnerstag. Stattdessen lag RTLs „Der Lehrer“ knapp vorn: mit 1,93 Mio. jungen Zuschauern und gewohnt tollen 17,4%. ProSiebens „Topmodels“ erzielten mit 1,84 Mio. wegen der längeren Sendezeit 17,5%. Nach „Der Lehrer“ lief es auch für „Nicht tot zu kriegen“ besser als vor einer Woche: 1,34 Mio. und 1,11 Mio. 14- bis 49-Jährige entsprachen immerhin 12,1% und 11,4%. An das RTL-Normalniveau kam die Serie damit aber erneut nicht heran. Bei Sat.1 gab es nach den 9,5% für „Criminal Minds: Beyond Borders“ übrigens noch ähnliche 9,4% und gute 10,8% für zweimal „Criminal Minds“.

4. RTL II auch mit den „Kochprofis“ miserabel, Vox holt am Nachmittag bis zu 17,9%

Für RTL II lief es nicht nur um 21.15 Uhr mies, sondern auch schon vorher. „Die Kochprofis“ landeten mit 420.000 14- bis 49-Jährigen um 20.15 Uhr bei nur 3,7%. Vox und kabel eins landeten in der Prime Time mit Filmen hingegen über dem Soll: Vox mit „After Earth“ und 820.000 bzw. 7,6%, kabel eins mit „16 Blocks“ und 680.000 bzw. 6,3%. Sensationelle 17,9% erkämpfte sich Vox zudem am Nachmittag mit „4 Hochzeiten und eine Traumreise“: 570.000 14- bis 49-Jährige machten Vox damit um 16 Uhr zum klaren Marktführer. Danach gab es noch 540.000 und 13,9% für „Zwischen Tüll und Tränen“.

5. NDR punktet mit Afrika-Dokus, WDR mit „Ihre Meinung“-Talk

Abseits der großen acht Sender gab es in der Prime Time für einige öffentlich-rechtliche Sender ein Millionenpublikum. 1,24 Mio. und 1,09 Mio. Leute sahen die beiden „Länder – Menschen – Abenteuer“-Dokus im NDR Fernsehen – Marktanteile von 3,9% und 3,4%. Themen waren Tansania und Südafrika. „NDR aktuell“ erreichte um 21.45 Uhr noch 1,00 Mio. und 3,5%. Erstmals über der Mio.-Marke landete auch der WDR-Talk „Ihre Meinung“: Mit dem Thema „Wie gerecht ist Deutschland?“ lockte Bettina Böttinger um 20.15 Uhr 1,11 Mio. Leute – ein toller Marktanteil von 3,5%. Siebenstellige Zahlen gab es um 20.15 Uhr schließlich auch noch für „Tod in der Eifel“ bei zdf_neo: 1,12 Mio. Seher entsprachen 3,5%.