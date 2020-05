Zum Goldenen Hirschen macht Werbung für die Corona-App der Bundesregierung

Von

In England wird sie gerade auf der Isle of Wight getestet und auch in Deutschland soll sie bald kommen: die Corona-App. Marktreif ist sie noch nicht, trotzdem arbeitet die Bundesregierung schon an einer Kampagne. Mit an Bord ist die Hausagentur der Bundesregierung Zum Goldenen Hirschen, wie Spiegel berichtet. Die Layouts seien dem Bericht zufolge bereits fertig. Das Interface der App soll größtenteils in blau-rot gehalten sein. Als Logo ist wohl ein großes C mit Zacken vorgesehen, das die für Viren typischen Oberflächenproteine darstellen soll. Der offizielle Name der Anwendung lautet dem Spiegel zufolge: “Corona Warn App”.

Einen kleinen Auszug aus den bereits bestehenden Slogans, mit denen die Bürger zu einem Download animiert werden sollen, liefert der Spiegel gleich mit: “Unsere App-traktion des Jahres” und “Diese App kann nichts, außer Leben retten” gehören dazu, aber auch: “Kleine App, große Wirkung”. Die App wird auf den Betriebssystemen Android und iOS laufen, nicht aber auf dem hauseigenen Betriebssystem von Huawei. Ab Mitte Juni soll die App dann auch soweit fertiggestellt sein, dass sie für den Download freigegeben werden kann. Eigentlich war eine Veröffentlichung im April geplant gewesen.

Eine App, sie zu tracken

Die geplante Werbeaktion sei notwendig, denn die Bereitschaft, sich die Warn-App herunterzuladen, sinkt offenbar weiter: Nach einer aktuellen Umfrage der Uni Erfurt mit 1007 Befragten erklären sich noch 44 Prozent dazu bereit, in der Vorwoche waren es 48 Prozent.

Anzeige

Vor allem Datenschützer formulieren aktuell Bedenken an der App. Die Bundesregierung vermeldete deshalb, die Daten dezentral speichern zu wollen. Beim dezentralen Ansatz wird lokal auf dem Smartphone geprüft, ob eine Kontakt zu einer infizierten Person bestand. Nur die infizierte Person schickt demnach ihre Daten an den Server. Das ist schon mal besser als ein zentraler Ansatz, bei dem jeder seine Daten an den Server schickt, dennoch verbleibt in dem Köpfen der Bürger die Skepsis. Die Kampagne soll das ändern und die Bevölkerung zu möglichst flächendeckenden Downloads animieren. Denn: Wenn nicht alle mitmachen, verpufft auch die Wirkung der App.

lk

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.