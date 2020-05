#trending // Melissa Etheridge

Die US-amerikanische Singer-Songwriterin Melissa Etheridge wurde am Donnerstag in den sozialen Netzwerken mit sehr viel Mitgefühl und Wünschen bedacht. Der Grund: Etheridge gab dort bekannt, dass ihr Sohn Beckett an einer Überdosis Drogen verstorben ist.

Auf Facebook schrieb Etheridge:

“Today I joined the hundreds of thousands of families who have lost loved ones to opioid addiction. My son Beckett, who was just 21, struggled to overcome his addiction and finally succumbed to it today. He will be missed by those who loved him, his family and friends.

My heart is broken. I am grateful for those who have reached out with condolences and I feel their love and sincere grief.

We struggle with what else we could have done to save him, and in the end we know he is out of the pain now.

I will sing again, soon. It has always healed me.

– Melissa”

123.000 Reactions, Likes, Shares und Kommentare gab es für den Post, unter den Reactions dominierten “Traurig”, “Umarmung” und Love”.

ET kam mit der Meldung “Melissa Etheridge’s Son Beckett Dies at 21” zudem auf 149.000 Reaktionen, TMZ mit “Melissa Etheridge Says Her Son, Beckett, Died From Opioid Addiction” auf 122.000.