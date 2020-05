Rützels Scharmützel: Schlappenduster

Von Anja Rützel

Vergangene Woche musste ich plötzlich wieder an den Kreuzfahrtmann denken. Ich war ihm vor etwa 18 Jahren begegnet, als ich zu dienstlichen Zwecken eine Mittelmeer-Kreuzfahrt unternahm (um eine Reportage über das Amourenpotenzial eines solchen Kahns zu schreiben; meine ursprünglich durchaus angewallrafften Ambitionen wurden rüde ausgebremst, weil die überraschend greisen Passagiere mehrheitlich im seligen Zustand kompletter Leidenschaftslosigkeit zu ankern schienen). Er war ebenfalls Journalist, Kreuzfahrtjournalist, wie er schon bei unserem ersten Zusammentreffen präzisierte, ein weiterer Eintrag auf der Liste flamboyanter Professionen, die mir die Berufsberatung nach dem Abi verheimlichte.

Ich habe glücklicherweise alles von dieser Reise vergessen, nur die Outfits des Kreuzfahrtmanns habe ich heute noch lebhaft vor Augen: Auf wirklich jedem Kleidungsstück prangte das Logo eines Reiseanbieters – eine würdelos zusammengeklaubte, promiskuös gebrandete Raffgarderobe, die mich stark beeindruckte. Und an die ich nun, fast zwei Jahrzehnte später, denken musste, als mir eine Werbung, die sich in meine abonnierten Instagram-Stories drängelte, ein paar Badeschlappen mit Vogue-Aufdruck offerierte.

Leider kaufe ich sehr viel im Internet, das ist mein großer Schwachpunkt, und Werbung in den Insta-Stories ist quasi die Achillesferse meiner Achillesferse. In den vergangenen Wochen wurde ich auf diesem Weg bereits zum Kauf einer Jogginghose verleitet, auf der in Allover-Druck ein Ausschnitt aus den Apokalypse-Holzschnitten von Albrecht Dürer zu sehen ist, außerdem kaufte ich Dinosaurier-Silikonförmchen, in denen ich „bald“ hausgemachte, gesunde Gummitierchen herstellen werde, und eine Mundnasen-Behelfsmaske, auf der die Köpfe der Spice Girls aufgedruckt sind. Also schloss ich natürlich sofort das Mini-Abo über drei Vogue-Ausgaben ab, um mir die Schlappen zu sichern.

Die Erinnerung an den Kreuzfahrtmann schürte meinen Ehrgeiz: Würde es mir gelingen, ein Outfit zusammenzustellen, komplett gespeist aus Miniabo-Prämien?

Vogue-Schlappen

Neben den Vogue-Schlappen wäre nämlich mit geringfügiger Zuzahlung auch noch ein Vogue-Hoodie dringewesen, und für untenrum sollte sich doch auch irgendwo etwas finden lassen. Vielleicht eine rustikal-kratzige Hose aus grober Flachsfaser mit Landlust-Label oder so. Immerhin fand ich schnell ein Oberteil: Zu zwei Ausgaben Women’s Health bekäme ich ein pinkfarbenes Shirt mit der Aufschrift „Motivationswunder“. Nichts könnte weiter von der Wahrheit meines Naturells entfernt sein, ich war begeistert.

Leider verlief sich mein Plan bald in den Weiten der Prämienshops. Ich hatte es mir so romantisch ausgemalt, wie die großen Verlage mich in dieser für freie Autorinnen und Autoren so beunruhigenden Darbezeit großzügig mit quasi-gratis Kleidung wärmen würden – doch keine Hose, nirgends, kein warmes Jäckchen. Statt dessen liebäugelte ich mit einem Set Künstleraquarellstifte (AD), einem pinkfarbenen Werkzeugkoffer (Cosmopolitan) und einer Amphore aus Gusseisen (Hörzu), schrammte knapp an der Buchung des Aufbauseminars „Besser mit der Flinte“ (Wild und Hund) vorbei, und wurde fast schwach beim schamanischen Seelenorakel (Happinez). Den besten Deal bot man mir allerdings im Aboshop des Reitermagazins Cavallo an: Für 10,90 Euro bekäme ich nämlich nicht nur drei Ausgaben des Pferdehefts, sondern auch wahlweise ein rotes, stabil wirkendes Halfter (mit hohem Tragekomfort, wird in der Beschreibung versichert), oder, wenn ich noch einen Euro drauflege, einen Massagestriegel (für besonders feinfühlige Anwendung, heißt es).

Seit Tagen kann ich mich nicht entscheiden: Halfter oder Striegel? Beides erscheint in diesen seltsamen Wochen extrem nützlich, falls mal jemand zur Räson gebracht werden muss, was inzwischen ja täglich vorkommt.-

