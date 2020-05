RTL bringt mit Give Me Live eine Programmzeitschrift für Streams

Die Mediengruppe RTL startet mit Give Me Live einen digitalen Eventkalender. Die Plattform soll eine umfassende Übersicht über anstehende Livestreams u.a. in den Bereichen Musik, Kultur oder Natur bieten. Im Fokus des redaktionell kuratierten Angebotes sollen vor allem deutschsprachige Streams, aber auch ausgewählte englischsprachige stehen.

Durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus mussten viele Events verlegt oder abgesagt werden oder auch ohne Zuschauer vor Ort stattfinden. Künstler, Musiker, Autoren oder Vereine haben mit neuen Live-Events unter Einhaltung des “social distancing” auf die Krise reagiert. Für die meisten das Mittel der Wahl: Streams.

Das daraus resultierende Chaos soll Give Me Live ordnen. Die Plattform will als digitale Programmzeitschrift auftreten, in der User mit einem Klick Livestreams von Events passend zu den persönlichen Interessen und ihrem Terminkalender auswählen können. Welche Plattformen und Sender von dem Angebot abgedeckt werden, ist unklar. Perspektivisch sei außerdem geplant, auf der Plattform auch eigene Livestreams anzubieten.

Eva Messerschmidt, Head of Innovation Content & Product Mediengruppe RTL: “Die neuen non-physical Events eröffnen völlig neue Möglichkeiten im Austausch mit Fans und Publikum, und haben das Potenzial, nachhaltig die Event-Landschaft zu verändern und zu ergänzen. Mit Give Me Live möchten wir diese Entwicklung fördern und unterstützen die Nutzer*innen bei ihrer Suche nach den besten Livestreams.”

Entwickelt und produziert wird die neue Plattform vom Innovationsteam der Mediengruppe RTL in Zusammenarbeit mit diversen weiteren Abteilungen des Unternehmens. Mit Give Me Live wolle man den Bedarf für einen digitalen Eventkalender für Livestreams testen. Dabei wird das Team durch die Mitarbeiter-Plattform “Helfende Hände” von Kollegen unterschiedlicher Bereiche redaktionell unterstützt, die sich durch veränderte Corona-Arbeitskapazitäten ins Team einbringen konnten. Das Innovationsteam der Mediengruppe RTL um Eva Messerschmidt und Philipp Trunk wurde Ende 2019 im Geschäftsbereich Strategy, People & Culture der Mediengruppe RTL geschaffen.

lk

